Özçınar: Gençler ve çocuklar için Bilgi Merkezi kuracağız

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde yepyeni projelerle yola devam edeceğini kaydetti

Görevde oldukları dönemde şehrin alt yapısını büyük ölçüde tamaladıklarını, ihtiyaç duyulan yeni belediye binasını da yaptıklarını anımsatan Özçınar, yeni dönemde farklı projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Bu projelerden birinin de çocuklar ve gençlere yönelik olarak bilgi merekzi olduğunu ifade eden Özçınar, bu merkezle birlikte çocukların ve gençlerin hem eğitici bir noktaya hem de sosyalleşebilecekleri bir yere kavuşacaklarının altını çizdi.

İsfandiyar Açıkgöz Bilgi Merkezi

Güzelyurt’un değerlerine hep sahip çıktıklarını ve sahip çıkmaya da devam edeceklerini vurgulayan Başkan Özçınar, “Hayata geçirmeyi planladığımız merkeze, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, eski Güzelyurt Belediye Başkanlarından İsfendiyar Açıkgöz’ün ismi verilecek” dedi.

Özçınar, yapılan projelerin sürdürülebilir olmasını sağlamanın önemine dikkat çekerek, “Biz hep bu şekilde çalıştık. Projelerimiz sürdürülebilir oldu ve olmaya devam edecek” diye konuştu.

Güzelyurt’u bir merkez haline getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Özçınar, “Heyecanım ve çalışma arzum tekrardan aday olmak için beni motive ediyor. Daha yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.