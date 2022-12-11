Özçınar: Güzelyurt'a hizmet etmeye devam edeceğim

Açık pazarı ziyaret eden Özçınar’a Güzelyurtlular büyük ilgi gösterdi, “Başkanımızla hizmete devam” mesajı verdi.

“Güzelyurt için hizmet için doğru karar, Mahmut Özçınar” sloganlarının atıldığı yürüyüşte Özçınar bölge sakinleriyle kucaklaştı.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Özçınar’a destek veren hükümet ortakları DP’nin Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve bazı milletvekilleri Özçınar ile birlikte açık pazardaydı.

Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Özçınar, gördüğü ilgi ve sevgiden oldukça memnundu. Güzelyurt’un kararını verdiğini söyleyen Özçınar, yeni dönemde de Güzelyurt’a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.