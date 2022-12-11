Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Özçınar: Güzelyurt'a hizmet etmeye devam edeceğim

Güzelyurt halkı, Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar’ı yüreğine bastı.

11 Aralık 2022 Pazar 10:27
0 Okunma
Özçınar: Güzelyurt'a hizmet etmeye devam edeceğim



Açık pazarı ziyaret eden Özçınar’a Güzelyurtlular büyük ilgi gösterdi, “Başkanımızla hizmete devam” mesajı verdi.
“Güzelyurt için hizmet için doğru karar, Mahmut Özçınar” sloganlarının atıldığı yürüyüşte Özçınar bölge sakinleriyle kucaklaştı.
Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Özçınar’a destek veren hükümet ortakları DP’nin Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve bazı milletvekilleri Özçınar ile birlikte açık pazardaydı.
Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Özçınar, gördüğü ilgi ve sevgiden oldukça memnundu. Güzelyurt’un kararını verdiğini söyleyen Özçınar, yeni dönemde de Güzelyurt’a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.  

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtMahmutÖzçınarUBPHizmetYürüyüşKKTCYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçmen sayısı arttı...
Seçmen sayısı arttı...
UBP’den Güzelyurt’ta gövde gösterisi
UBP’den Güzelyurt’ta gövde gösterisi
Vatandaşlardan “Sadık Başkan ” sevgi seli
Vatandaşlardan “Sadık Başkan ” sevgi seli








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim