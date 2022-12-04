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Özçınar: “Güzelyurt üreten bir tarım şehri olacak”

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP başkan adayı Özçınar yeni dönemde Güzelyurt’u tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüştürecek projeler hazırladıklarını söyledi

04 Aralık 2022 Pazar 11:49
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Özçınar: “Güzelyurt üreten bir tarım şehri olacak”



Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin başkan adayı Mahmut Özçınar, Güzelyurt ve köylerindeki tarım potansiyelini daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizdi.

Yaptıkları planlı programlı çalışmalarla Güzelyurt’u marka bir şehir haline getirdiklerini hatırlatan Özçınar, mali yapısı güçlü bir Güzelyurt oluşturduklarını ve bunu sürdürülebilir hale getireceklerini kaydetti.

Şehirler için en önemli konunun alt yapı olduğunu ve Güzelyurt’ta bu sorunu aştıklarını söyleyen Özçınar, yeni dönemde farklı projelere hayat vereceklerini ifade etti.

Özçınar, “Öncelikle Güzelyurt Belediyesi’nin mali yapısını düzenledik. Sonra alt yapı dedik. Şehrin alt yapı yatırımlarını tamamladık. Büyük sıkıntı yaşanılan belediye binasını kentimize uygun yeni bir bina ile taçlandırdık. Şimdi de şehrin ve köylerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirme zamanı geldi” dedi.

Mahmut Özçınar, Güzelyurt’un ve köylerinin üretken insanlardan oluştuğunu ifade ederek, “Şimdi Güzelyurt ve köylerini, çok daha fazla üreten bir tarım şehri yapmak için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Bir yandan narenciye, nar gibi üretimlerin kapasitesini artırmak için uğraş verirken, öte yanda yeni ürünlerin de üretimi için çalıştıklarını söyleyen Özçınar, enginar ekimini buna örnek gösterdi.

“Güzelyurt tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüşecek” diyen Özçınar, bu konuda hazırladıkları projeleri yeni dönemde hayata geçireceklerini dile getirdi.

Son Güncelleme: 04.12.2022 13:15
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