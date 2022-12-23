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Özçınar: Kadınlarımız meslek edinerek, ekonomik yaşama katılacak

UBP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, GÜZ-MEK Projesi ile meslek edinecek kadınların, ekonomik yaşama katılmasının amaçlandığını söyledi.

23 Aralık 2022 Cuma 18:07
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Özçınar: Kadınlarımız meslek edinerek, ekonomik yaşama katılacak



Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde sosyal belediyecilik anlamında daha aktif sürece hazırlandıklarını kaydetti.

Kentin planlı bir şekilde alt yapı çalışmalarının ve ihtiyaç duyulan üst yapı çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Özçınar, diğer yandan da sosyal belediyecilik anlamında hazırladıkları yeni projelerden bahsetti.

Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları (GÜZ-MEK) Projesi ile kadınların meslek edinmelerini ve ekonomik yaşantıya katılmalarının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği ile hayata geçtiğini hatırlatan Özçınar, “Program çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen kurs malzemeleri geçtiğimiz ay belediyemize teslim edildi” dedi.

Özçınar, Güzelyurt’taki eski kreş binasının tadil edilerek GÜZ-MEK projesinin kullanımına açılacağına belirterek, “Projede kadınlara dikiş-nakış, örgü bebek yapımı, boncuk-takı, yağlı boya, seramik üretimi ve bilgisayar kursları düzenlenecek” dedi.

Kadınların bu kurslarla hem meslek sahibi olabileceğine hem de sosyal bir ortamda güzel vakit geçireceğine dikkat çeken Özçınar, “Güzelyurt karar verecek, istikrar devam edecek” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimUBPGüzelyurt
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