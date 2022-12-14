Özçınar: Rakiplerimin artık ‘Güzelyurt’a aşık olduklarını’ söylemelerinden büyük memnuniyet duydum

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nin personel istihdamında büyümek yerine kaynaklarını yatırım ve tesisleşme yönünde kullandığına dikkat çeken Özçınar, belediyenin Avrupa Birliği, KEİ Ofisi ve kendi öz kaynakları ile birçok projeyi gerçekleştirdiğine dikkat çekti

“SAHİL PROJESİ HER ZAMAN ARZULADIĞIM BİR PROJE OLDU”

Özçınar, ‘Yayla Sahil Projesi’nin her zaman gerçekleşmesini arzuladığı bir proje olduğunu, gerçekleştiği zaman gelecek nesillere çok güzel bir eser bırakacaklarını ancak, bunun şu anki durumda tek başına aşabileceği bir konu olmadığını ifade etti.

Özçınar, bu kararın merkezi hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte verileceğini, çünkü bu bölgenin tatbikat alanı olarak kullanıldığını askerin bu bölgeyi boşaltmadığı sürece projenin gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Özçınar, “Güney komşularımız kesinlikle bu körfezi arzulamaktadır. Bizim ve ana vatanın jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan ve bir güç olan körfez en son değerlendireceğimiz bir bölge… Dolayısıyla stratejik anlamdaki sorun çözülmeden bu hedef gerçekleşemez ve bu konu ile siyaset yapılamaz” ifadelerin kullandı.

“AB VE KEİ OFİSİ DESTEKLİ BİRÇOK PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Güzelyurt Belediyesi’nin Avrupa Birliği destekli güneyde bile olmayan projeleri hayata geçirdiğini belirten Özçınar, Avrupa Birliği en üst düzeydeki yöneticilerinin ‘Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Temel Atma Töreni’ne gelerek projeye yönelik “kuzeydeki en başarılı proje” olarak lanse ettiklerini söyledi.

KEİ Ofisi’nin her zaman Güzelyurt Belediyesi’ne katkı koyduğunu anımsatan Özçınar, belediye binasının ve ülkenin en büyük müzesi olacak olan Milli Mücadele Müzesi’nin maliyetlerinin yüzde 50’sinin KEİ Ofisi’nin katkılarıyla, diğer yüzde 50‘sinin de belediyenin öz kaynakları ile gerçekleştirildiğini vurguladı.

Özçınar ayrıca 2018-2022 yılları arasında Bostancı Şube Binası yapımı, AKM’nin ve Düğün Salonu tadilatının, yine Akçay’da yapılan kaldırım çalışmalarının, Serhatköy Hizmet Binası projesinin belediyenin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirdiğini vurguladı.

“TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN KURDUĞU PROJELERDEN YARARLANDIK”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında “GÜZ-MEK”, “Enginara Yolculuk” ve “Aromatik Bitki Bahçesi” projelerinin hayat bulduğunu belirterek projeleri tanıttı.

GÜZ-MEK

Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları (Güz-Mek) projesi kapsamında kadınlarımıza yönelik el işi kurslarının verileceğini bu kapsamda eski kreş binasının tadil edilerek projenin hayat bulacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerekli malzemeleri teslim ettiğini kaydeden Özçınar, kursların şubat ayında açılmasının hedeflendiğini söyledi.

“ENGİNAR’IN YOLCULUĞU”

Özçınar, Aydın Efeler Belediyesi ile birlikte “Enginara Yolculuk” projesi kapsamında Atık Su Arıtma Tesisi yanında belediyeye ait arazide enginarların ekildiğini ve kadınların istihdam edilerek, enginarların konserve, şişeleme işleminin gerçekleştirilip satış yapılabileceğini söyledi.

AROMATİK BİTKİ BAHÇESİ

Bir diğer projenin Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Açık Pazar alanının hemen yanında oluşturulan “Sakarya Park” adlı aromatik bitkilerin ekilip satışının yapılacağı projede aynı zamanda çocuklar için salto trambolin de yer aldığını belirtti.

Üretim anlamında Güzelyurt Belediyesi’nin yine kendi özkaynakları ile Atık Su Arıtma Tesisi yanında 2 dönümlük arazide narenciye ve zeytin ağaçlarının yer aldığı bir bahçe oluşturulduğunu anlatan Özçınar, zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının şişelenip tanıtım amaçlı kullanıldığını da belirtti.

“HİZMETE DEVAM…”

Mahmut Özçınar, “Hizmete Devam” sloganıyla yeni dönemde de halka hizmet için aday olduğunu anımsatarak, rakiplerinin yıllar içerisinde kendisinin sürekli kullandığı “Güzelyurt” söylemine gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

“Sürekli göç ile gündeme gelen bölgemizle ilgili bugün rakiplerimin de partilerine rağmen Omorfo ve göç söyleminden vazgeçerek “Güzelyurt’a aşığız” noktasına geldiklerini gördüğüm zaman bunun 2022 Yerel Yönetim Seçimleri adına Güzelyurt için bir kazanım olduğunu düşünüyorum” diyen Özçınar, programdan çağrı yaparak rakiplerinin parti başkanlarının da bunu söylemesinden büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.