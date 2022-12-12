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Özçınar: ‘Tarım Şehri Güzelyurt’ hayat buluyor

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP'nin belediye başkan adayı Mahmut Özçınar, Güzelyurt'un tarım şehri olacağını ifade etti.

12 Aralık 2022 Pazartesi 19:23
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Özçınar: ‘Tarım Şehri Güzelyurt’ hayat buluyor



Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) belediye başkan adayı Mahmut Özçınar yeni dönemde birlikte çalışacağı 14 meclis üyesi adayları ile birlikte kent genelinde ve belediye sınırlarına bağlı köylerde ziyaretlerini sürdürüyor.

Özçınar, ziyaretlerinde yeni dönemde Güzelyurt halkına hizmet etme aşkı ile bu kente duyduğu sevgi ve artan heyecanla mevcut projeleri tamamlayacağını ve yenilerini hayata geçireceğini vurguladı.

Göreve geldiği ilk yıllarda çağdaş belediyeciliğin gereği olan altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin mali yapısının güçlü, sosyal ve kültürel aktivitelerle takdir edilen bir marka olduğunu anlattı.

“NÜFUSUN ARTMASIYLA ATIK SU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ HAYATA GEÇTİ”

Özçınar, Atık Su Arıtma Tesisi’nin 2012 yılında hizmete girdiğini, 2020 yılında atık suyun tarımda kullanılmasına yönelik projenin hayat bulduğunu, 2022 Haziran tarihinde de Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırma projesinin temellerinin atıldığını ve yaklaşık 7 aya kadar tamamlanacağını vurguladı.

Özçınar atık su arıtma tesisinin kapasitesini yaklaşık ikiye katlayacak Avrupa Birliği destekli projenin, tesise gelen atık suyun kapasiteyi zorlayacağının hesaplanması üzerine kapasite artırımına gidildiğini ve 3 yıl sonra yazılması planlanan projenin öne alındığını vurguladı.

“GÜZELYURT TARIM ŞEHRİ OLACAK”

Yeni dönemde en büyük projesinin bölgeyi tarım şehri yapmak olduğunu ve bunun için gereken her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu anlatan Özçınar, çok verimli toprakları bulunan Güzelyurt’un bir tarım şehri olacağını söyledi.

Pandemi sonrası gıda fiyatlarının artış göstermesiyle üretimin öneminin arttığına dikkat çeken Özçınar, üretimin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtTarımYerel Seçim
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