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Özer: “Bölgemiz hayvancılıkta ve tarımda kalkınacak”

UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, bölgenin daha refah bir yaşamı hak ettiğini vurguladı

02 Aralık 2022 Cuma 12:25
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Özer: “Bölgemiz hayvancılıkta ve tarımda kalkınacak”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, bölgenin kalkınması ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladıklarına dikkat çekerek, “Hayvancılık ve tarımda alt yapı ve üst yapı sorunlarına hakimiz. Projelerimiz hazır. Tarımsal kalkınma hamlesini başlatacağız” dedi.

Özer, hayvancılık ve tarımda alt yapı ve üst yapı sorunları olduğunu ve yerel yönetimin bu sorunların çözümünde üreticinin yanında olacağını kaydetti. Üreticinin daha verimli üretim yapmasına yönelik projeleri merkezi hükümet ile birlikte ortaya koyacaklarını belirten Özer, bölge halkının yatırımlara teşvik edileceğinin altını çizdi.

Mesarya bölgesinin daha huzurlu ce refah bir yaşama ulaşması gerektiğini vurgulayan Kürşat Özer, “Projelerimiz hazırdır. 5 Aralık sonrasında tüm bu düşüncelerimizi halkımız ile paylaşacağız” diye konuştu.

Üretimin merkezindeki Mesarya sakinlerinin artık hak ettiği refah yaşamı yakalaması gerektiğini ifade eden Özer,” Seçildiğimiz zaman canla başla çalışacak ve bölgemizin refah seviyesi yükseltecek projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

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