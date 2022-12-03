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Özer: “Engelleri birlikte aşacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 14:01
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Özer: “Engelleri birlikte aşacağız”



Özer, mesajında tüm engelleri kaldırmak, sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Özer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engelsiz bir Mesarya’da hayat sürdürmemiz mümkün diyerek projelerimizle birlikte yola çıktık. Mesarya bölgemizde yaşayan yaklaşık 500 Engelli vatandaşımızın, sosyal kültürel haklarını ihlal etmeyecek, empati kurarak ilerleyeceğiz. Engelli vatandaşlarımızla aynı kaldırımda birlikte gidebileceğimiz bir Mesarya inşa etmeye geliyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz olsun.”

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