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Özer, kısa, orta ve uzun vadeli projelerini açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, hayvancılık ve tarımda alt yapı ve üst yapı sorunları olduğunu kaydetti; projelerinin hayat bulmasıyla köyden kente göçün de azalacağını belirtti.

04 Aralık 2022 Pazar 14:56
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Özer, kısa, orta ve uzun vadeli projelerini açıkladı



Özer yazılı açıklama yaparak kısa, orta ve uzun vadeli projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölge halkının yatırımlarla teşvik edilmesi gerektiğini belirten Özer, “Bölgede genç, çocuk, yaşlı ve bölgedeki engelli vatandaşlarla ilgili yaptığım çalışmada 1200 civarı yaşlı, 170 sosyal yardım alan ve 500’e yakın engelli vatandaşımız bulunduğunu tespit ettik. Gençlerimizi bölgede tutmak için bölgenin yeniden inşa edilmesi gerekir. Çocuklarımıza imkanlar sunacağız, gençlik aktivite merkezleri kuracağız, bölgedeki kadınların ürettiklerini pazarlayabileceği alanlar var edeceğiz. Bölgede atılımcı projelere ihtiyacımız var, kültür sanat kongre merkezlerimiz, eğitim merkezleri, kurslar düzenlenecek” diye konuştu.

Akil insanların ve muhtarların da dahil olabileceği bir kent konseyi kurarak halkın düşünceleri ile projelerdeki önceliğine halkla birlikte karar vereceklerini belirten Özer, Gençlik Meclisi ile gençlerle ilgili projelere de gençlerle birlikte karar verileceğini belirtti.

-“Yaşlılarımızın kaliteli vakit geçirmesini sağlayacağız”

‘Belediyem Yanımda’ ve ‘Şefkat Evi’ projeleriyle ilgili bilgi veren Özer, bölge yaşlılarının sosyal ve daha kaliteli bir yaşam imkanına kavuşacaklarını belirtti ve “ Sağlık, kişisel bakım, gezi programlarımızla yaşlılarımızın kaliteli vakit geçirmesini sağlayacağız” dedi.

-“Sokaktaki canlarımız için yaşam parkı yapacağız”

“Barınaklara karşıyım, bir barınakta kafese canları kapatmak dışardaki hayattan çok daha eziyet veriyor” diyen Özer, ‘Sessiz Dostlar’ projesi ile sokak hayvanları için yaşam parkları düzenleyeceklerini kaydetti.

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