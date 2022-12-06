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Özer: Mesarya hak ettiği her şeyi almak zorunda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, katıldığı bir tv programında 25 Aralık yerel seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2022 Salı 16:59
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Özer: Mesarya hak ettiği her şeyi almak zorunda



Mesarya bölgesinde nelerin yapılabileceğini aktaran Özer, “bölgeyi dolaştım, birebir ziyaretlerde bulundum, halkımız ne istiyor bunları öğrendim ve devamında projeleri hazırladım” diyerek 26 Aralık sonrasında yapılacak projelerin halk tarafından karar verilmesini istediğinin altını çizerek ‘Birlikte Yönetelim’ sloganıyla bu yola çıktım” dedi.

“TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEY HERKESLE ÇOK ŞEYSİN”

Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi projelerinden bahseden Özer, “Mesarya’yı daha iyiye nasıl götürebiliriz ve bu süreçte de neler yapmamız gerektiğinin kararları verilecek” ifadelerine yer veren Özer, gençlerin talep, istek ve vizyonlarına göre ilerleyeceklerini kaydetti. Kent konseyleri ile akil insanların ve kent paydaşlarının da ortak görüşü ile hareket edeceklerinin altını çizer Özer, “tek başına hiçbir şey herkesle çok şeysin. Bu kurumlar halkın kurumları bu nedenle tüm Mesarya halkını kucaklayan bir belediye olması lazım” diye konuştu.

“HER KÖY MODERN DÜĞÜN SALONUNA KAVUŞACAK”

Mesarya’nın en büyük sorununun göç olduğunu vurgulayan Özer, “Yeni dönemde Mesarya hak ettiği her şeyi almak zorunda. Belediye reformu ile birlikte belediyelere imarla birlikte sosyal konut yapma yetkisi de veriyor. Bu proje gençlerimizin orada kalması ve bölge nüfusumuzun kalkınması için önemli” ifadelerine yer verdi. Her köye yapacakları düğün salonu projesine de değinen Özer, “Modern düğün salonlarına kavuşmuş olacağız, gençlerimiz yuva kurarken gençlerimizde belediye hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir” dedi.

“HUZUR PARKLARI AÇACAĞIZ”

Gençlik Merkezi, Çok Amaçlı Spor Salonu ve Kütüphane açarak gençlerin altrernatif spor faaliyetlerine ulaşabilmelerini hedefleyen Özer, “Gençlik Meclisindeki gençlerimizle Gençlik Merkezi’nde yapacakları aktiviteleri planlasın istiyoruz” şeklinde konuşan Özer, ‘Huzur Parkı’ projesi ile mesai sonrası ve hafta sonları zamanı geçirebilecekleri içerisinde çay bahçesinden çocuk oyun alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her şeyin burada bulunacağını da ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kürşat ÖzerSeçimYerel SeçimUBP
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