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Özer: “Tarım ve Hayvancılık Destek Birimi kurulacak”

UBP Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, “Belediye bünyesinde Tarım ve Hayvancılık Destek Birimi kuracağız” dedi

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:17
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Özer: “Tarım ve Hayvancılık Destek Birimi kurulacak”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık konusunun yerel yönetimin vizyonu içinde yer aldığını açıkladı. 
Üreticinin yaşadığı sıkıntılara duyarlı bir yerel yönetim anlayışı içerisinde hareket edeceğini söyleyen Özer, belediye bünyesinde Tarım ve Hayvancılık Destek Birimi’nin kurulacağını kaydetti.
Mesarya’daki üretim potansiyelinin ve yüz ölçümünün avantajlarını kullanarak bölgeye yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

“Aslanköy’den Korkuteli’ne kadar geniş bir yüz ölçümümüz var. Bu bölgede bir üniversite kurulmasının öncüsü olacağız. Bu olmazsa olmazımızdır.  Çünkü kurulacak bu üniversitenin içerisinde ziraat fakültesi ve hayvancılık ile ilgili bölümlerin açılması ve böylelikle de gençlerimiz kendi bölgesinde yapabilecekleri ile ilgili eğitimler alabilecektir” 
Bölgenin kalkınması ile ilgili projelerini üç boyutlu bir şekilde hazırlandığını ifade eden Özer, bu projeler ile bölgenin kalkınmasının sağlanacağını sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 03.12.2022 18:19
Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimKürşat Özer
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