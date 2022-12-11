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Özer: Ziraate de katkı koyacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer, Korkuteli ve Dörtyol’u ziyaret etti. 25 Aralık yerel seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Özer’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

11 Aralık 2022 Pazar 16:20
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Özer: Ziraate de katkı koyacağız



Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Özer, seçim kitapçığını paylaştı, manifestolarını ve Mesarya’yı nasıl inşa edeceklerini anlattı. Bakan Oğuz ise belediyeler reformu ile birlikte güçlü belediyelerin güçlü gelecekleri inşa edeceklerini vurguladı.

Bölgenin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğuna vurgu yapan Bakan Oğuz, ülkede planlı üretim ile verimin daha da yükseleceğini söyledi. Oğuz, hükümet ve bakanlık olarak eldeki imkanlar çerçevesinde gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizerek yerel yönetimlere de görevler düştüğünü ekledi.

Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Mesarya bölgesinin birçok köyünde elektrik ve yol sorunlarının devam ettiğini hatırlatan Özer, alt yapı ve üst yapı sorunlarının göreve geldikten sonra ivedi şekilde çözüme kavuşacağını belirtti. Belediye bünyesinde oluşturacakları Tarım ve Hayvancılık Teknik Destek Birimi ile ziraate de katkı koyacaklarını ekledi.

Korkuteli ve Dörtyol vatandaşları ise Özer’in samimiyetine ve sözlerine inanç belirterek, sorun ve sıkıntılarını paylaştı.

Özer, çiftçi ve hayvan üreticilerinin eksikliklerine şu sözlerle değindi: “Bölgemizde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmakta. Neredeyse tüm halkımız sahada hayvancılık ve tarımın içindeler. Ama hayvancılık bölgelerinin alt yapı, elektrik ve yol sorunları var. Mesarya Belediyesi’nde tarım ve hayvancılık teknik destek birimi kuracağız. Oradaki bilirkişilerin sahadaki hayvancımıza, tarıma ve ziraate büyük katkısı olacaktır. Hayvancımızı ve çiftçimizi yönlendirerek onların daha iyi verim alması adına çalışacağız. Hayvancılık bölgelerindeki eksiklerin farkındayız bu konuda özellikle projeler hazırladık ki vatandaşımızın sıkıntılarını çözmek için elimizden geleni yapacağız.”

“Bölgede gerek tarım gerek hayvancılık konusunda gerekli cesareti gösterip yatırım yapmak için risk alarak elindeki kaynağı yatırım yapıyor tam da o noktada belediye olarak bizim de bu insanların önünü açmamız lazım” ifadelerini kullanan Özer, eksikliklerin giderilmesinin ardından bölgedeki ova ile köyleri birbirine bağlayan yolların hayata geçirileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
UBPKürşat ÖzerYerel SeçimKKTCMesarya
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