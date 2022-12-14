Özgey: İnsanımızı ev sahibi yapacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lefke ve bölgesinin çok güzel bir belde olmasına rağmen göç verdiğini söyleyen Özgey, gençleri bölgede tutmak gerektiğini söyledi.

Bu noktada merkezi hükümet ile yerel yönetimin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Özgey, “Göçü durdurmak için sosyal konut projeleri hazırladık” diye konuştu.

“Adil bir yaklaşım ile halkımızı konut sahibi yapacak projeleri hükümet ile hayata geçireceğiz” diyen Özgey, “Hakkı olan insanlarımıza bu şansı vererek, göçü durdurabiliriz…” dedi.

Lefke’de çok fazla boş alan olduğuna dikkat çeken Adil Özgey, “İnsanları ev sahibi ya da arsa sahibi yaparak göçün önüne geçeceğiz. Lefke’de artık atılım yapmamız gerekiyor. Bölge insanının kendi topraklarında kalmasını sağlayacak konut haricindeki projelerimiz ile bölgemizin kaderini değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yedidalga ve Yeşilyurt’ta da sosyal konut projelerinin yapılması gerektiğini aktaran Özgey, “Biz şu anda bu arazilerin bir kısmını dağıtıma çıktık. Fakat kimsenin endişesi olmasın, hak sahibi insanlara bu yerleri adil bir şekilde vereceğiz. Bunun sözünü veriyoruz, herkesin içi rahat olsun” diye konuştu.

Belediyeciliğin sadece çöp toplamak olmadığına vurgu yapan Özgey, bölgemizi hak ettiği şekilde yönetecek, kalkınmayı yerelden başlatacağız” dedi.