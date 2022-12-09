Özgey: Sahil şeridine bisiklet ve yürüyüş yolu

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Lefke’nin turistik açıdan geri kaldığına dikkat çeken Özgey, bölgeye insanları çekecek projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Lefke bölgesi için Lefke Avrupa Üniversitesi’nin önemine işaret eden Özgey, öğrencilerin vakit geçirip para harcayabileceği ve esnafın da kazanç sağlayabileceği projelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Özgey, “Sahil şeridindeki yıkık liman ile Cengiz Topel Anıtı arasında bisiklet ve yürüyüş yolu yapacağız. Projemizi hazırladık. Bu projeye kaynak yaratmak da kolay olacak çünkü proje hem bölge insana yeni iş olanakları sağlayacak hem de Lefke’ye insan akınını başlatacak” dedi.

Lefke ve köylerinin tarihi ve doğal güzelliklerinin ekonomik kazanca dönüşebilmesi için yeni projelerin şart olduğuna vurgu yapan Adil Özgey, sahil şeridine yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolunun bir başlangıç olacağının altını çizdi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında proje bazlı bölgenin değerini yükseltecek işlere ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut belediye başkanın anlayışı ile bunun mümkün olmadığına dikkat çeken Özgey, “Yepyeni bir vizyon ile geliyoruz. Bölgemizin kalkınması için projelerimizi hazırladık. 26 Aralık sabahı projeleri hayata geçirmek için kolları sıvayacağız” diye konuştu.