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Özgey: “Üretime destek vereceğiz”

UBP Lefke Belediye Başkan adayı Özgey, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapacaklarının sözünü verdi.

11 Aralık 2022 Pazar 19:06
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Özgey: “Üretime destek vereceğiz”



Ulusal Birlik Partisi Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey ve belediye meclis üyesi adayları Doğancı’yı ziyaret etti.

Doğancı’da büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan UBP adayları, Doğancı’nın üretim gücüne vurgu yaparak bu güçle ortaya çıkan ürünlerin markalaşması ve değerlerinin artması için gereken çabayı göstereceklerini vurguladılar.

Adil Özgey, üreticilere yönelik yaptığı konuşmada “siz tarlanızda çalışırken başkaları bu ürünlerden nasıl para kazanacağının hesabını yapıyor. Onlar da kazansız ama sizin de hakkınız verilsin istiyoruz” dedi.

Doğancı’nın toprağı, havası ve suyunun üretilen sebze ve meyvelere ayrı bir değer kattığına dikkat çeken Özgey, “Bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Ürünlerimizin paketlenmesi, korunması ve pazarlanması için yapılacak çabalara destek verecek, bunun için gereken katkıları belediye olarak da ortaya koyacağız” diye konuştu.

Özgey, üreticinin emeklerinin karşılık bulmasını bu yolla sağlayacaklarına dikkat çekerek, “Üreticimizin kazandığını gören gençlerimiz de toprağına sahip çıkacak, onlar da üretecek” diyerek bu yolla gençlerin de üretime yöneleceğine vurgu yaptı.

Adil Özgey, “Biz yerel yönetim olarak gençlerimize bu fırsatı verdiğimiz zaman onlar da bunu kullanacaktır. Başarmamak için hiçbir neden yoktur; ilgilenmek gerekiyor, biz yönetime geldiğimiz zaman ilgileneceğiz” dedi.

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Adil ÖzgeyUBPLefkeYerel Seçimüretici
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