Özgey’e gençlik katkısı

Bölge gezilerine devam eden UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey, bölgedeki ilk toplantısını gençlerle yaptı. Adil Özgey, toplantıda, gençlerin hassasiyetlerini ve taleplerini dinledi; gençleri bölgede tutacak kısa ve orta vade projelerini paylaştı.

Lefke ve çevresinin doğal güzelliğinin kıymetini bilmenin daimi mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Adil Özgey, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ata topraklarına daha çok hizmet vermenin onurunu yaşamak istediğini söyledi.

Adil Özgey, "Bölge insanımızın beklentisi ve talepleri bizleri motive etti. Bu yola çıktık. Daha yolun başında, özellikle de gençlerimizden gördüğümüz ilgi, gittiğimiz diğer bölgelerde karşılaştığımız sıcak evsahipliği, dostluklarımızın pekişmesi, beni ve arkadaşlarımızı daha çok motive etmiştir. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bölge halkının taleplerini dikkate alarak yepyeni bir Lefke yaratmak istediklerini vurgulayan Adil Özgey, standart bir çevresel belediye hizmetinden çok daha geniş bir perspektifle, bölgesel ekonomik ve kalkınma yaratacak adımları yakında paylaşacaklarını açıkladı.