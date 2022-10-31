Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
banner107
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Özgey’e gençlik katkısı

UBP Lefke Belediye Başkanı Adayı Adil Özgey gençler ile bir araya geldi; güç topladı!

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:04
61 Okunma
Özgey’e gençlik katkısı



Bölge gezilerine devam eden UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey, bölgedeki ilk toplantısını gençlerle yaptı. Adil Özgey, toplantıda, gençlerin hassasiyetlerini ve taleplerini dinledi; gençleri bölgede tutacak kısa ve orta vade projelerini paylaştı.

Lefke ve çevresinin doğal güzelliğinin kıymetini bilmenin daimi mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Adil Özgey, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ata topraklarına daha çok hizmet vermenin onurunu yaşamak istediğini söyledi.

Adil Özgey, "Bölge insanımızın beklentisi ve talepleri bizleri motive etti. Bu yola çıktık. Daha yolun başında, özellikle de gençlerimizden gördüğümüz ilgi, gittiğimiz diğer bölgelerde karşılaştığımız sıcak evsahipliği, dostluklarımızın pekişmesi, beni ve arkadaşlarımızı daha çok motive etmiştir. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bölge halkının taleplerini dikkate alarak yepyeni bir Lefke yaratmak istediklerini vurgulayan Adil Özgey, standart bir çevresel belediye hizmetinden çok daha geniş bir perspektifle, bölgesel ekonomik ve kalkınma yaratacak adımları yakında paylaşacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 31.10.2022 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim