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Öztaş: Hizmet Odaklı Çağdaş Belediyecilik Anlayışı Kurudere’ye de Geliyor

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Çamlıca, Sütlüce, Nergisli ve Kurudere’yi ziyaret etti.

13 Aralık 2022 Salı 11:32
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Öztaş: Hizmet Odaklı Çağdaş Belediyecilik Anlayışı Kurudere’ye de Geliyor



Öztaş’a ziyaretlerinde belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Çamlıca, Sütlüce ve Nergisli’de sekiz yılda birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Öztaş, yatırımların devam edeceğinin sözünü verdi. Kurudere köyünün de yeni oluşan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin bir parçası olduğunu kaydeden Öztaş, sekiz yılda kendisine bağlı olan köylerdeki hizmet kalitesini bu köylere de taşıyacaklarını belirtti. 

Öztaş, Geçitkale Belediyesi’ne bağlı olan Çamlıca, Sütlüce ve Nergisli köylerinde köprü genişletmesinden çocuk parklarına, dere ıslahından kaldırımlara, peyzaj çalışmalarından, çiçeklendirmelere, elektrik projelerinden mezarlık duvarlarının yapımına kadar birçok projeye imza attıklarını söyledi. Öztaş Kurudere köyünde de yeni projeler ile birlikte çehresinin değişeceğini, yediden yetmişe hizmet odaklı çağdaş belediyeciliği Kurudere’ye de getireceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Geçitkale BelediyesiCumhuriyetçi Türk PartisiHasan ÖztaşSeçimYerel Seçim
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