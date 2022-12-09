Öztürk: İlk iş, asfaltlar yenilenecek

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk, bölgenin en büyük sorununun altyapı olduğuna dikkat çekerek, “Bugüne kadar altyapı işleri maalesef hiç düşünülmemiş” diyerek mevcut belediye yönetimine eleştirilerde bulundu.

Niyazi Öztürk, bölgenin karanlığa teslim edildiğine dikkat çekerek, “Göreve geldiğimizde ilk iş olarak, asfaltlar tamamen yenilecek, kaldırımlar yapılacak ve aydınlatmalar onarılacak… Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Altyapısı olmayan bir yerde imar planı ve gelişim olmaz… Söz verip yapmamak bizde yoktur” diyen Öztürk, “Halkımızın refah seviyesini artıracak çok sayıda proje hazırladık ama önceliklerimiz temel işler olacak. O nedenle asfalt, kaldırım ve aydınlatma sorunlarını hallettikten sonra bölgemizi geliştirip değiştirecek projelerimize imza atmaya başlayacağız” dedi