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Öztürk: Sadece göreve gelip yapmak kaldı

UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, bölgeyi refaha kavuşturacak projelerin hazır olduğunu belirterek, “Sadece göreve gelip yapmak kaldı” dedi. 

11 Aralık 2022 Pazar 12:40
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Öztürk: Sadece göreve gelip yapmak kaldı



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. 
Öztürk, Dikmen’in iki şehir arasına sıkışmış bir bölge olduğunu dile getirerek, “Bölgemizin bu sıkışık halini avantaja dönüştürecek, bir durak noktasına haline getireceğiz” dedi.
Dikmen ve bağlı köylerinin hak ettiği sosyal ve ekonomik refaha ulaşmayı fazlasıyla hak ettiğini söyleyen Öztürk, beldeyi zenginleştirmek, vatandaşları refaha kavuşturmak adına hiç durmadan çalışmalar yaptığını ve çeşitli ilişkiler kurulduğunu söyledi. 
Niyazi Öztürk, “Projelerimiz hazır. Sadece göreve gelip yapmak kaldı. 26 Aralık itibarıyla Dikmen hizmete kavuşmaya başlayacak” diye konuştu.

HAYVAN BARINAĞI PROJESİ 

‘Hayvan Barınağı Projesi’ hakkında açıklamalarda bulunan Öztürk, yurt dışında bulunan hayvan barınaklarını örnek alarak bu projeyi geliştirdiklerini kaydetti. 
Öztürk, ‘Hayvan Barınağı Projesi’ ile sokak hayvanlarının veterinerlerin gözetimi altında huzurlu, rahat ve bakımlı bir şekilde yaşam süreceklerinin sözünü verdi. 
“Ufak tefek sorunları başkalarının üzerine atarak ‘bunu yapamadık’ demeyeceğiz” şeklinde konuşan Öztürk, belde insanının ihmal edilmişliği ve ayrımcılığı hak etmediğine vurgu yaptı.
Bölge halkından gördüğü ilgiden memnun olduğunu kaydeden Öztürk, “Artık bölgemiz hak ettiği himzeti alacak” diyerek konuşmasını noktaladı.

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