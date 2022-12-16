“KTMMOB ve bağlı odaları ile iş birliklerimiz sağlam temeller üzerinde ilerleyiş için önemli örnekleri oluşturuyor”

Harmancı, LTB Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Planlı ve adil kentsel gelişimi sağlayacak bir Belediye Meclisi

Oda başkan ve üyeleriyle yaptığı sohbette Harmancı, KTMMOB’nin toplum için aydınlık bir geleceğin inşası adına bugüne kadar ortaya koyduğu duruşun, tüm belediyeler tarafından dikkate alınması ve ortaklaşılması gerektiğini kaydederek, bu açıdan KTMMOB’ni bilimsel bir yol gösterici olarak gördüğünü vurguladı. Harmancı, birliğe bağlı odalarla birçok konuda iş birliklerine imza attıklarını ve bu ortak çalışmaların toplumun sağlam temeller üzerinde daha ileriyle nasıl taşınabileceğiyle ilgili önemli örnekler teşkil ettiğinin altını çizdi.

Harmancı, LTB Meclis Üyesi listesini kurgularken planlı ve adil kentsel gelişim konusunda bilimsel katkı koyabilecek farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, Belediye Meclisi’nde KTMMOB deneyimine sahip duyarlı ve saygın bireylerin bulunmasının gerek belediye gerekse birlik açısından büyük bir değer olduğunu ve bunun her iki kurum için de toplum yararına ekstra bir sorumluluk getireceğini vurguladı.

LTB ile birliğin bugüne kadar başarmış olduğu en önemli uygulamanın yapı denetimi olduğuna da işaret eden Harmancı, bu uygulamaya 2012’de başlandığını ve kendi dönemlerinde de harfiyen uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Harmancı, bir sonraki adımın, bunun gerçek anlamda yasayla bütünleşmesi olması gerektiğinin altını çizdi ve “Ocak ayından itibaren hem KTMMOB’nin, hem bizlerin, hem de ilgili odaların bu yönde ortaklaşabileceği ve merkezi hükümetlere baskı yapabileceği alanlar mutlaka oluşturulmalıdır” dedi.

Lefkoşa İmar Planı konusunun özellikle üzerinde ağırlıkla durduğu konuşmasında Harmancı, “En son 2012 yılında güncellemesi yapılan ve katledilen bir plandan söz ediyoruz. O dönemin hem belediyesi hem de merkezi hükümet yetkililerini buna ortak olmuştur. Şimdi her şeyi sil baştan yapabilecek durumda değiliz ama bu planı yeniden şehrimizde doğru bir noktaya getirmek ve günümüz koşulları ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birlikte çalışmak zorundayız” diye konuştu.

2018’de imar planı değişiklik önerilerini de sunduklarını anımsatan Harmancı, “gururla söylüyoruz ki bu önerilerde hiçbir kişisel veya zümresel menfaat temsil edilmiyor, aksine kamusal alanlara, öğrenci alanlarına, sosyal hayata ilişkin önemli beklentilerimiz vardır” dedi.

“Özetle imar planına ilişkin halkın gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek alanların yaratılması noktasında hep birlikte baskı unsuru olmalıyız” diyen Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni bir Sanayi Bölgesi’ne de zemin oluşturabilecek şekilde bir kentsel gelişim ve dönüşüm vizyonu ortaya koymalıyız. Belki bu dört yılda olmayacak ama, önümüzdeki yıllar için göz ardı edemeyeceğimiz bir ihtiyaçtır.”

“Arıtılmış atık suyun değerlendirilmesini projesini mutlaka hayata geçireceğiz”

LTB’nin kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarından da söz eden Harmancı, “Ziraat Mühendisleri Odası ile bu ülke tarımına yön verebilecek bir uygulamayı birlikte başardık. Soya fasulyesi üretimi ülkeye örnek olacak bir kırsal kalkınma modeliydi. Bunu da ‘yaptık bıraktık’ değil. Bunun sonuçlarını ve ülke ekonomisine etkilerini takip etmeye devam edeceğiz. Bu bölgeki atıl alanların bölge gençliğini de içine alacak şekilde kırsal kalkınmaya bir model olabilmesiyle ilgili arıtılmış atık suyun verimli bir şekilde değerlendirilmesi projesini mutlaka hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Diğer odalarla da, özellikle İnşaat Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odası ile, belediyeyi ilgilendiren birçok ortak alan bulunduğuna işaret eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2017 yılında bir İklim Değişikliği Çalıştayı yaptıklarını anımsattı ve odaların da görüşleriyle birlikte yasaların bu konuda gereken dönüşümler için yetersiz kaldığını ortaya koyduklarını belirtti. “Biz belediye olarak iyi uygulamalara teşvik vermek istiyoruz. Enerji dostu yapılara teşvik vermek istiyoruz. Buna ilişkin de umarım önümüzdeki dönemde merkezi hükümetlerle gerekli atılımlar konusunda birlikte hareket edebiliriz” dedi. Harmancı, meteorolojik bilimsel verilerin de artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldiğini ve bu nedenle Meteoroloji Mühendisleri Odası’yla da sıkı bir diyalog içerisinde olduklarını kaydetti.

Yeni bir İklim Değişikliği Çalıştayı

İklim değişikliğinin şehir altyapılarının da dinamik bir şekilde ve tehlikeleri öngörerek güncellenmesini gerektirdiğini vurgulayan Harmancı, LTB’nin de son 8.5 yılda bu anlamda önemli yatırımlara imza attığını hatırlattı. “2017’de yapılan çalıştayı önümüzdeki yıl somut bir hareket planı da oluşturacak şekilde yenilemek ve başka bir evreye taşımak zorundayız. Çalıştay sonuçlarını da etkin bir şekilde kullanarak gerekli yasa değişiklikleri için hep beraber baskı unsuru olmak ve merkezi hükümet yetkililerinin bu konuya duyarlılığını artırmak zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.