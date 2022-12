Remzi Gardiyanoğlu’ndan kendisine destek verenlere teşekkür

DP Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi adayı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, seçim çalışmaları boyunca kendisine destek verenlere teşekkürlerini sunarak, “Seçim çalışmaları süresince bana sonsuz destek olan aileme, partime, can dostlarıma, siz değerli basın mensuplarına ve meslek hayatım boyunca benim her zaman yanımda olan kalplerini her an hissettiğim kocaman bir aile olduğumuz küçük böceklerimin ailelerine tüm kalbi duygularımla teşekkürü bir borç bilirim” dedi.