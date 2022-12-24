Remzi Gardiyanoğlu’ndan kendisine destek verenlere teşekkür

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) meclis üyesi adayı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, seçmenlere seslenerek, “25 Aralık Pazar günü sandığa oy vermek için gideceğinizde seçeceğiniz insanların hep birlikte Lefkoşa Belediyesini yönetecek bir ekibin parçaları olacağını sakın unutmayın” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, seçim çalışmaları boyunca kendisine destek verenlere teşekkürlerini sunarak, “Seçim çalışmaları süresince bana sonsuz destek olan aileme, Demokrat Partime, can dostlarıma, siz değerli basın mensuplarına ve meslek hayatım boyunca benim her zaman yanımda olan kalplerini her an hissettiğim kocaman bir aile olduğumuz küçük böceklerimin ailelerine tüm kalbi duygularım ile teşekkürü bir borç bilirim. Yeni yılın ülkemiz insanlarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” dedi.

Gardiyanoğlu, hayata geçmesi için canla başla çalışacağı projeleri hakkında bilgi vererek, projelerini mutlaka hayata geçireceğinin sözünü verdi.

Remzi Gardiyanoğlu, “Umudunu yitirmiş siyaset ve siyasetçiden hiçbir beklentisi olmayan Kıbrıs Türk halkı 25 Aralık günü yapılacak olan yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi adaylığımı bundan yaklaşık 20 gün önce sizlere sosyal medya hesaplarımdan duyurmuştum” diyerek, projelerini şöyle sıraladı:

“Bu projelerimden en önemli olanları Yaşlı Gündüz Bakım Kreşi, Tıbbi Atık Toplama Projesi, şartları uygun olan mahkumlardan, İçişleri Bakanlığı ile koordineli oluşturulacak Sosyal Hayata Kaynaşma Temizlik Ekipleri, Lefkoşa’ya kazandırılacak gençler için Bilim ve Aktivite Merkezi, belediye çatısı altında oluşturulacak bir Sağlık Merkezi, Sokak Hayvanları Koruma Bakım Sahiplenme Evleri ve Kimsesiz Çocuk-Kadın-Erkek Bakım Hayata Tutunma Merkezleridir.”

Remzi Gardiyanoğlu, LTB meclisinde görüşülen tüm konuların şeffaf bir şekilde Lefkoşalılar ile paylaşılmasını sağlayacağını vurgulayarak, “Bu sayede partizanlığın önüne geçilecek, kim hangi projeye destek, kim köstek oluyor Lefkoşalılar bunları kendisi görüp değerlendirecektir. Bir dahaki dönem eğer sizlerin karşısına tekrar gelip beni desteklemenizi talep edeceksem sizlerden bu dönem için emanet aldığım desteğin gereğini yapacağıma emin olabilirsiniz” dedi.