Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
banner107
Flaş Haber
KKTC'de önemli zirve
Kapat

Sadık Gardiyanoğlu: Ben halkımın, Lefkoşalı’nın umudu olarak bu yola çıktım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Küçük Kaymaklı’da vatandaşlar ile bir araya geldi.

18 Aralık 2022 Pazar 14:05
15 Okunma
Sadık Gardiyanoğlu: Ben halkımın, Lefkoşalı’nın umudu olarak bu yola çıktım



Vatandaşların sorunlarını dinleyen Gardiyanoğlu, çözümü mümkün sorunların vatandaşın hayatını zorlaştırmasını eleştirdi.

Lefkoşa’nın gelişen bir şehir olarak, her bölgesinin farklı sorunları bulunduğuna işaret ederek, her bölge için farklı bir yaklaşım sergilemek gerektiğini anlattı.

“Yerelden yönetim anlayışı bunu gerektirir” vurgusu yapan Gardiyanoğlu, mevcut başkanın Lefkoşa’nın bölgesel sorunlarına eğilmek yerine göz boyamayı tercih ettiğini söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “Lefkoşa büyüyen ve gelişen bir şehir olarak farklı hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Her bölgenin kendi yapısı itibarıyla ihtiyaçlarının farklılık göstermesi son derece doğaldır. Bunu anlayabilmek, bunu kavrayabilmek önemlidir. Mevcut başkan ne yazık ki bunu başaramamıştır. Ancak bir diğer üzücü nokta da, diğer aday arkadaşların da mevcut başkan ile aynı hataya düştüklerini görmektir. Başta mevcut başkan olmak üzere diğer aday arkadaşlar da ne yazık ki sürüklendikleri yanlıştan bir türlü kurtulamıyorlar. Lefkoşa’nın kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Sekiz buçuk yıl mevcut başkanın yanlışlarından vazgeçmesini beklemekle boşuna geçti. Şimdi kaybedecek bir dört yılımız daha olmamalı. Biz Lefkoşa’yı genel yapısı itibarıyla sahip olduğu bölgeler bazında ele alarak, her bölgenin kendine has sorunlarını doğrudan çözmeye odaklandık. Sadece sorunları değil, çözümlerini de iyi biliyoruz” dedi.

Gardiyanoğlu, propaganda sürecinde ziyaret ettiği her bölgedeki vatandaşların memnuniyetsizliğine şahit olduğuna işaret ederek, ancak buna rağmen kimsede umutsuzluk ışığı görmediğini, bir umuda neden olmuş olmaktan da büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

“benim esas hedefim de zaten buydu. Ben halkımın, Lefkoşalı’nın umudu olarak bu yola çıktım” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşalılar’a çektikleri tüm çileleri altı ay içerisinde unutturacağının sözünü verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sadık GardiyanoğluSeçimLEFKOŞAYerel SeçimUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdal Özcenk: Gelir artıracak projeler hayata geçirilecek
Erdal Özcenk: Gelir artıracak projeler hayata geçirilecek
Niyazi Öztürk: Belde halkının fikirlerine değer vereceğiz
Niyazi Öztürk: Belde halkının fikirlerine değer vereceğiz
Hamit Bakırcı: Sağlık hizmetleri tüm köylere yayılacak
Hamit Bakırcı: Sağlık hizmetleri tüm köylere yayılacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim