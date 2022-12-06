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Sadık Gardiyanoğlu: Biz kendimize güveniyoruz, proje bizim işimizdir

UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaretinde vurguladı: “Özel gereksinimli bireylerimiz sosyal medyada bir proje parçası değildir”

06 Aralık 2022 Salı 15:05
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Sadık Gardiyanoğlu: Biz kendimize güveniyoruz, proje bizim işimizdir



“Bugün Lefkoşa’da engelli otoparkı olarak ayrılmış otoparkların kapılarının yolun içerisine açıldığının farkında mısınız” diye soran Gardiyanoğlu, parkların sol direksiyon araçlara göre ayarlandığını kaydetti ve “hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

Bir mimar olarak bugüne kadar yaptığı her planda mutlaka engelliler için düzenlemelere de yer vermiş olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Beldiyesi’nin özellikle kamusal alanlarda bu yöndeki uygulamalar noktasında ısrarcı olmamasını eleştirdi.

Gardiyanoğlu, fiziki anlamda otoparklar, kaldırımlar ve başta Dereboyu olmak üzere bir çok caddenin engelliler için potansiyel riskler taşıdığına dikkat çekerek, “bizi diğer adaylardan farklı kılan şudur: Biz proje yapma ve kaynağa ulaşma konusunda en iyiyiz. Bu benim işim, bu benim mesleğim. Ben mesleğinde 23 yılı geride bırakmış bir mimarım. Birlikte yapacağımız çok iş var. Özel gereksinimli bireylerimiz sosyal medyada bir proje parçası değildir” dedi.

Göstermelik işlerle engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasının mümkün olmadığının altını çizen Gardiyanoğlu, yapacakları her projede konunun paydaşları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.
“Biz kendimize güveniyoruz, proje bizim işimizdir” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’yı gerçek anlamda bir başkent yapacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, adaylık sürecinde başarılar dilediği Gardiyanoğlu’na destek belirtti ve “elbette halk karar verecektir ama inşallah günün sonunda sizi başkanımız olarak görürüz” dedi.

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