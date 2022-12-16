Sadık Gardiyanoğlu: Lefkoşa’da yok olanı var etmeye geliyoruz

“Lefkoşa’da yok olanı var etmeye geliyoruz” ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu, trafikle ilgili gereken adımları atacaklarını kaydetti. Yapılacak kaldırım ve kavşak düzenlemeleri ile Dereboyu Caddesi’ninde revize edilerek , trafiğin rahatlayacağını ekledi. 82 sokak 82 park projesinden bahseden Gardiyanoğlu, çöp, moloz ve işgal altındaki yerlerin Lefkoşa’ya kazandırılacağını kaydetti. LTB’nin öz kaynaklarının yeterli olmadığını aktaran Gardiyanoğlu, belediyeye ek gelir elde ettirilecek projelerin üretilmesi gerektiğini savundu.

BORÇ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Belediyenin borcu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, “Borç konusunda ben hatalı çıktım” diyerek borcun 334 milyon TL değil 350 milyon TL’ye ulaştığını bu borcun her geçen gün de arttığını kaydetti. Gardiyanoğlu, “Mevcut başkan canlı yayında borcun eski verilere dayandığını söyledi. İnşallah borç 100 milyonlara düşmüştür dedim ertesi gün bir başka canlı yayında mevcut başkan 300 milyon civarı borcumuz olabilir dedi programdan 2 gün sonra BES’i ziyaret ettiğimizde sendika başkanı o veriler eksiktir dedi. Evrakları gösterdi borç 350 milyon TL’dir günden güne belediyelerde bir iniş var” dedi.