Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

Sadıkoğlu: 26 Aralık Sabahı Gönülden Hizmete Devam Edeceğiz

İskele Belediye Başkanı / UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yakından ilgilendiği ve sürekli olarak görüş alışverişinde bulunduğu köy kadın kursları ziyaretlerine Ötüken’de bulunan Kadın Eğitim Ensitüsü ile devam etti.

22 Aralık 2022 Perşembe 11:19
71 Okunma
Sadıkoğlu: 26 Aralık Sabahı Gönülden Hizmete Devam Edeceğiz



İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde bulunan Kadın Kursları ile her zaman yakından ilgilenen Başkan Sadıkoğlu, aile ekonomisine katkıda bulunan, boş zamanlarını üreterek değerlendiren kadınların her zaman yanında olacağını, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Sadıkoğlu: “26 Aralık Sabahı Gönülden Hizmete Devam Edeceğiz”

Ötüken Köyü Muhtarı aynı zamanda yeni dönemde de Ötüken Köyü’nden tek muhtar adayı olan Turgut Özyöre’nin de ziyarete eşlik ettiği Başkan Sadıkoğlu, kendisine gösterilen ilgi ve güvenden dolayı kadınlara teşekkür etti. ‘Biz sadece seçim döneminde değil her zaman halkımızın, kadınlarımızın yanındayız’ diyen Başkan Sadıkoğlu, 26 Aralık sabahı gönülden hizmete devam edeceklerini çünkü İskele’ye olan sevgisinin de sevdasının da yürekten olduğunun mesajını burada da verdi.

Anahtar Kelimeler:
İskeleUBPHasan SadıkoğluKadın Eğitim Ensitüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Törehan: Bölgemizdeki işletmelerin kazançları artacak
Törehan: Bölgemizdeki işletmelerin kazançları artacak
Harmancı: Lefkoşa’nın istikrarlı gelişimini şüphesiz daha da ileriye taşıyacağız
Harmancı: Lefkoşa’nın istikrarlı gelişimini şüphesiz daha da ileriye taşıyacağız
Şenkul: Ayrımcılık Bitecek, Tüm Çalışanlarımız Huzurlu Olacak
Şenkul: Ayrımcılık Bitecek, Tüm Çalışanlarımız Huzurlu Olacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim