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Sadıkoğlu: “Kantara Yürüyüş Parkurları Projesi hayat bulacak”

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, ‘Kantara Yürüyüş Parkurları Projesi’nin doğa ve insanı bir araya getireceğini dile getirdi.

11 Aralık 2022 Pazar 18:45
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Sadıkoğlu: “Kantara Yürüyüş Parkurları Projesi hayat bulacak”



İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, projelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Hasan Sadıkoğlu, sağlıklı yaşamın en önemli konuların başında geldiğini ifade ederek, “İnsanımızın yürüyüş yapacağı alanları artırmayı hedefliyoruz. Sahil şeridimizin ardından yeni bir proje hazırladık. ‘Kantara Yürüyüş Parkurları Projesi’ni yeni dönemde hayata geçireceğiz” dedi.

Projenin detaylarını paylaşan Sadıkoğlu, “Her mevsim farklı ve doğal çevre yapısına bürünen Kantara bölgesindeki bu doğal zenginliklerin öncellikle bölge insanı daha sonrada ülke çapında herkesin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Dağ havasında gerek sporcuların gerekse doğa severlerin rahatlıkla yürüyüş ya da koşu yapabileceği farklı güzergahlar oluşturacağız” diye konuştu.

“Kantara Yürüyüş Parkurları Projesi’nin doğa ve insanı bir araya getirecek en heyecanlı projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, “Tüm çabamız insanımızın hayat kalitesini yükseltecek projelere imza atmaktır” diyerek yeni dönemde bu tip projelerle halkın karşısında olacaklarını vurguladı.

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