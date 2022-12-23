Sadıkoğlu, Larnaka Şehitlerini Anma Törenine Katıldı

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, bugün (23 Aralık) Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen Larnaka Şehitlerini Anma Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla gerçekleşen törende Larnaka Şehitler Anıtı’na,İskele ve belde halkını temsilen çelenk sunan ve saygı duruşunda bulunan Başkan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında “Başımız dik, vatanda toprağımız üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

“BAŞIMIZ DİK YAŞAYABİLİYORSAK, BUNU AZİZ ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ”

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladı, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. İskele ve belde halkını temsilen törene katılan İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, anıta çelenk sundu, şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Larnaka Şehitleri ile ilgili bir de mesaj yayınlayan Başkan Sadıkoğlu, “Başımız dik, vatanda toprağımız üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Sadıkoğlu, mesajının devamında şunlara yer verdi: “Acılarla dolu Kıbrıs Tarihimizde, büyük bir kahramanlık örneği göstererek biz Kıbrıs Türk Halkının var oluşunu başta Güney Kıbrıs olmak üzere tüm dünyaya duyuran, milli mücadele destanımızın başrol kahramanları, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna, gözlerini bile kırpmadan canlarını feda eden, özgürce yaşadığımız bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi anmak ve onlara olan minnet duygumuzu göstermek boynumuzun borcudur. Üzerinden 59 yıl geçmesine rağmen acı ilk günkü kadar taze, o yüzden yaşanılanlar asla unutulmayacak. Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerinde ki bu mücadeleler sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden büyüklerimizden 173’ü şehit oldu. Bu acı ve zulüm ne yazık ki yıllarca devam etti. Ta ki Anavatan Türkiye’mizin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtı’na kadar. Anavatan Türkiye’mizin etkin ve yerinde müdahalesiyle birlikte yaşanılan bu zulüm sona erdi, Kıbrıslı Türkler, esaretten özgürlüğe kavuştu. Bilinmelidir ki geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerine yön veremezler.

Bu vesileyle Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine katılanları, Toplumsal Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, ahirete göç eden dava arkadaşlarını, Mehmetçik ve mücahit şehitlerini rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun”