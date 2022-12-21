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Sadıkoğlu, Şehitleri Anma Töreni'ne katıldı

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, bugün (21 Aralık) Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen şehitleri anma törenine katıldı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 11:42
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Sadıkoğlu, Şehitleri Anma Töreni'ne katıldı



Şehitler Anıtına çelenk sunan ve saygı duruşunda bulunan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajda ise şehitleri rahmetle, gazileri de şükranla andı. 

“ŞEHİTLERİMİZİ, BUGÜN OLDUĞU GİBİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ”

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. İskele ve belde halkı adına anıta çelenk sunan Sadıkoğlu, şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulundu.  
Başkan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajda ise şehitlerimizi bugün olduğu gibi hiçbir zaman unutmayacağız dedi. 

Sadıkoğlu mesajının devamında şunlara yer verdi: 
“Biz Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin eşsiz kahramanlarını, üzerinde huzurla yaşadığımız vatan toprağı uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi bugün olduğu gibi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesileyle mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile dava arkadaşlarını rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun…”

Anahtar Kelimeler:
İskeleBelediyeHasan SadıkoğluYerel SeçimlerŞehitler Haftası
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