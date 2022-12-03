Sadıkoğlu: Yeni dönemde de özel gereksinimli bireylere desteğimiz sürecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulu ziyaret eden Sadıkoğlu, üstelik okula eli boş gitmedi, çok önemli bir projeyi okul yönetimiyle paylaştı. Başkan Sadıkoğlu, her bir noktası İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapıldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilen ve eğitim öğretim hayatına başarıyla devam eden Ötüken Özel Eğitim Okulu’na 3 yeni derslik yapacaklarını, projelerinin hazır olduğunu, yeni dönemde ilk iş olarak bu projenin hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Sad

BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM OKULU’NU ZİYARET ETTİ

İskele Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na kazandırılan ve KKTC’de bir yerel yönetim tarafından devlete kazandırılmış ilk proje olarak kayıtlara geçen Ötüken Özel Eğitim Okulu, büyümeye, büyüdükçe daha kaliteli eğitimle çocuklarını ağırlamaya devam ediyor. İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu da sürekli olarak ziyaret ettiği Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu dün (2 Aralık) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir kez daha ziyaret etti. Özel çocuklarla ve özel çocuklara, özel ilgi gösteren öğretmenleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sadıkoğlu, özel gereksinimli bireylerin bir gün değil, her gün yanlarında olduklarının altını çizdi. 26 Aralık’tan itibaren gönülden hizmete devam edeceklerini bir kez daha ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Ötüken Özel Eğitim Okulu’na katkılarının da devam edeceğinin altını çizdi. Yeni dönemde, Ötüken Özel Eğitim Okulu için hazırladıkları yeni projeyi öğretmenlerle paylaştı.

ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM OKULU’NA EK PROJE: “YENİ DÖNEMDE 75 METREKARELİK 3 YENİ SINIF YAPILACAK”

Haftada 4 günü fizik tedavi, 2 gün de dil ve konuşma terapisti desteğinin İskele Belediyesi tarafından verildiğini hatırlatan Sadıkoğlu, İskele ve bölgelerinden yoğun ilgi gören, 375 m²’lik alana Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun bahçesine 75 metrekarelik 3 yeni sınıf yapacaklarını açıkladı. Her bir sınıfa ayrı ayrı 5’er metrekarelik tuvaletler yapılacağını da belirten Sadıkoğlu, sınıfların kapılarının mevcut oyun parkına açılması ve özel gereksinimli çocukların sınıflara kolaylıkla ulaşabilmeleri için geniş kapılı ve sınıfların L şeklinde tasarlandığını belirten İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, sınıfların yapılacaklar listesinde ilk sırada yer aldığını ifade etti. Sadıkoğlu, 3 sınıf projesinin tamamlandığında ise grup çalışmaları, atölye veya normal sınıf olarak çok amaçlı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

SADIKOĞLU, ENGELSİZ ULAŞIM ARACINI KULLANAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE BULUŞTU

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerine kazandırdığı ücretsiz Cuma pazarı servislerine ek olarak İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin ulaşımını ücretsiz olarak sağlayan Engelsiz Ulaşım Aracı da seferlerini sürdürüyor. Dün (2 Aralık) Cuma Pazarına giden Engelsiz Ulaşım Aracını kullanan özel gereksinimli bireyler dönüş yolunda İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu tarafından Petek Pastanesi’nde karşılandılar. Burada, kendileriyle sohbet etme fırsatı bulan Başkan Sadıkoğlu, yeni dönemde de yanlarında olmaya, maddi ve manevi her konuda destekte bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

SADIKOĞLU, YERDEKİ YILDIZLAR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu bugün de İskele Boğaz’da hizmet veren Yerdeki Yıldızlar Özel Eğitim, Dil ve Konuşma Merkezi’ni de ziyaret etti. Burada özel çocuklar özel bir gün geçiren Sadıkoğlu, hem çocuklarla hem de çocukların aileleriyle keyifli bir gün geçirdi. Merkez hakkında yetkililerden de bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, engelleri birlikte aşmaya, sorunları birlikte göğüslemeye, yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.