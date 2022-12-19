Salih Oktay: Mali yapı düzelecek, temel hizmetler verilecek

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Salih Oktay, Ses Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programında gazeteci Aytuğ Türkkan'ın konuğu oldu.

"Mağusa için elimden gelen her şeyi yıllardır belediye meclis üyesi olarak yaptım, şimdide belediye başkanı olarak yapmak istiyorum" diyen Oktay, 'saati geldi' dedi.

Göreve geldikten sonra planlı bir şekilde ilerleyeceklerini söyleyen Oktay, mali yapının kontrol altına alınıp, temel belediyecilik hizmetlerini yeniden sağlamakla işe başlayacağının belirtti.

Gazmağusa Belediyesi'nin ciddi bir borç yükü altında olduğunu söyleyen Oktay, emekçileriyle birlikte hareket ederek, koordineli bir şekilde borç yükünü azaltacaklarını kaydetti.

Belediyenin çok ciddi bir geliri olduğunu ifade eden Oktay, bu gelirleri planlı bir şekilde borçlara aktarıp şehri tekrardan ayağa kaldıracaklarını söyledi.

“İLK İŞ TEMEL HİZMETLER”

İki dönem için belediye başkanı olmak istediğini dile getiren Oktay, gerçekçi yaklaşımlarla vatandaşlara ulaştığını söyledi.

“Şu anda en temel belediyecilik hizmetleri verilemiyor. Biz olarak mali yapıyı 14 ayda düzenleyip ilk iş olarak çöpleri düzenli toplayacak, yolları ve kaldırımları insanımızın hak ettiği noktaya getireceğiz” dedi.

Kentteki aydınlatma sorununu çözeceklerini, bu konuda gerekli noktalarla istişareler yaptıklarını ifade eden Oktay, “Mağusa 50 yıl önce en büyük kentti. Bu sürede maalesef kentten köye dönüştü. Biz Gazimağusa’yı yeniden yükselişe geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“KATI ATIK PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK”

Bağımsız Belediye Başkanı Salih Oktay, katı atık projesini de tam anlamıyla harekete geçireceklerini belirterek, iki tesis kurarak geri dönüşüme katkı sağlayacaklarını bundan da gelir elde ederek, belediyeye mali katkı sağlayacaklarını kaydetti.

“TAŞERON SİSTEMİNİ BİTİRECEĞİZ”

Göreve geldiği andan itibaren taşeron sistemine son vereceklerini, bu personelin belediye personeli olarak işe alınacağını belirten Oktay, hak eden herkesin belediye bünyesi altında eşit şekilde çalışacağını sözlerine ekledi.

Çevreye önem veren bir bakış açısıyla şehri yeşillendirip temizleyeceklerini ifade eden Oktay, gençlik merkezlerinden, kültür sanata, Kaleiçi’nin yeniden çekim merkezi olmasını sağlayacak projelerden, sportif yatırımlara kadar her türlü hazırlıklarını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kapalı Maraş’ın kısmen açılması konusunda Gazimağusa Belediyesi’nin politikasının sorulması üzerine Oktay, “Bu bir devlet politikasıdır. Devletimiz açılma yapacaksa biz belediye olarak üzerimize düşen görevler ne ise yapmaya hazırız. Biz buranın belediyeye gelir getirecek şekle sokulması için de bazı düşünceler geliştirdik” dedi.