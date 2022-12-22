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Sarıçizmeli: Aynı İnanç ve Azimle Hizmete Devam Edeceğiz

Mehmetçik Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Büyükkonuk, Yedikonuk ve Pamuklu bölgelerini ziyaret etti, projelerini paylaştı.

22 Aralık 2022 Perşembe 17:11
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Sarıçizmeli: Aynı İnanç ve Azimle Hizmete Devam Edeceğiz



. Cemil Sarıçizmeli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti. Bölge halklarının sıkıntılarını dinleyen Sarıçizmeli, aynı inanç ve azimle hizmete Mehmetçik dışındaki bölgelere de yayacaklarının altını çizdi. Mehmetçik Belediyesi’nin borçsuz ve yatırım yapabilen bir durumda olduğunu hatırlatan Sarıçizmeli, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde de el birliğiyle tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti. 

SARIÇİZMELİ: AYNI İNANÇ VE AZİMLE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ 
Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Cemil Sarıçizmeli, önümüzdeki seçimlerin ‘normal’ bir seçim olmayacağı vurguladı ve sözde ‘Belediyeler Reformu’ ile ilgili de bilgi verdi. Sarıçizmeli, “Adına reform dedikleri ama şu ana kadar belediye sayısının azaltılması dışında herhangi bir reform olmayan bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu şekliyle reformun tam anlamıyla reform değil, kaos olduğuna dikkat çeken Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi’nde çok verimli dört yıl geçirdiklerinin altını çizdi. Bölge halkıyla projelerini paylaşma fırsatı yakalayan Sarıçizmeli, el birliğiyle tüm sorunları çözeceklerini belirtti. Kendi kaynaklarından bu dönem içerisinde 10 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını vurgulayan Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak borçlarının olmadığını kaydetti. Sarıçizmeli, “Tecrübemiz ve referansımız ile yolumuza devam edeceğiz. 28 belediye içerisinde hem ekonomik hem idari olarak en iyi belediyelerden bir tanesi Mehmetçi Belediyesi’dir” ifadelerini kullandı. Karşılarındaki zihniyetin yarattığı düzenin herkesin malumu olduğuna işaret eden Sarıçizmeli, “Sorunu yaratanlar, sorunu biz çözeceğiz diyorlar. Sorun yaratanlardan çözüm beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir. Bu süreçten yarattığımız değerlerle, ortaya koyduğumuz belediyecilik vizyonuyla başarılı bir şekilde çıkacağız. Bugüne kadar yürüdüğümüz yolu aynı inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Cemil SarıçizmeliCumhuriyetçi Türk PartisiMehmetçik Belediyesi
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