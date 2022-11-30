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Şenkul: ‘‘Ekonomik dar boğazla boğuşan esnafa elimizi uzatacağız’’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kentin sorunları çığ gibi büyürken mevcut belediye başkanının sorunları çözmek yerine kentin sorunlarını başka makamlara yükleyerek “topu taça atmakla’’ uğraştığını ifade etti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:48
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Şenkul: ‘‘Ekonomik dar boğazla boğuşan esnafa elimizi uzatacağız’’



ŞENKUL: KIB-TEK’LE İŞBİRLİĞİ YAPIP SORUNU ÇÖZECEĞİZ
Artan kontrolsüz nüfusla birlikte şehrin ciddi güvenlik sorunları yaşadığını belirten Şenkul, halkın karanlık sokaklara mahkum edildiğini söyledi. Şenkul, şimdiki belediye yönetiminin sorumluluk almak yerine bu ciddi sorunu görmezden geldiğine dikkat çekerek çok basit çözümlerle diğer bazı beldelerde olduğu gibi KIB-TEK ile işbirliğinde bu sorunu çözeceğini vurguladı. Göreve geldikten sonra 60 günde Girne’yi ışıl ışıl yapacaklarının sözünü veren Şenkul, “Girne’de karanlık tek bir sokak kalmayacak. Biz hizmet için göreve geliyoruz. Sorunları çözmek için bahanelerin arkasına sığınmayacağız” dedi.

“VAKIFLAR PASAJI İLE ANTİK LİMAN PIRIL PIRIL OLACAK”
CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, “Girne için hizmete hazırız. Tertemiz, pırıl pırıl, aydınlık bir kent yaratacağız” vurgusu yaptı.  Girne’deki Vakıflar Çarşısı ile Girne Antik Liman gibi bölgelerin kaderine terk edildiğini ifade eden Şenkul, şehrin bahanelere değil çözümlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Şenkul, yerel liderlikle Girne Çarşısı, Vakıflar pasajı ve Antik Liman’ın yeniden şehrin göz bebeği olacağını ifade etti.

‘‘EKONOMİK DAR BOĞAZLA BOĞUŞAN ESNAFA ELİMİZİ UZATACAĞIZ’’
Pandemi sonrası kat be kat artan ekonomik sorunlarla boğuşan Girne Çarşı esnafının işlerinin artması ile turizm geliştirme projelerinin hazır olduğunu ifade eden Şenkul , Girne Belediyesi’ne ait mülklerin kiralarını döviz cinsinden TL cinsine dönüştüreceklerini ve esnafa bir nebze de olsa nefes aldıracaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 30.11.2022 16:51
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