Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Şenkul: Esnaf dostu bir belediye olacağız

CTP'nin Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kent esnafının yaşadığı sıkıntıların işletmelerini de zora soktuğunu belirterek bu sorunun belediyenin kurumsal bir yapıya sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 18:26
0 Okunma
Şenkul: Esnaf dostu bir belediye olacağız



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kent esnafının yaşadığı sıkıntıların işletmelerini de zora soktuğunu belirterek bu sorunun belediyenin kurumsal bir yapıya sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Ekonomik anlamda ciddi bir dar boğazdan geçen esnafın bir de yerel yönetimin yarattığı sıkıntılarla baş etmek zorunda olduğunu ifade eden Şenkul, iş kurmak isteyenlerin de önüne engeller çıkarıldığını belirtti.

Şenkul, esnafa işletme izinlerinin çok geç verildiğine, işlerinin aksatıldığına dikkat çekerek bazı esnafın bu işlem için 6 ay beklediğini vurguladı.

Sıkıntıyı sadece yeni işletme izni almak isteyenlerin değil, işletme iznini yenileyecek olanların da yaşadığına işaret eden Şenkul, tahsilatların düzgün yapılmadığını, borçların birikerek ödenemeyecek duruma getirtildiğini söyledi.

Şenkul, belediye yönetiminin bilgilendirici, yönlendirici, hatırlatıcı görevleri olması gerektiğini belirterek, “Biz göreve geldiğimizde esnaf dostu bir belediye olacağız. Esnafımızın, sanayicimizin yanında olacağız” dedi.

Esnaf ve zanaatkarların mesleklerini daha rahat icra etmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak için de projeleri olduğunu ifade den Şenkul, esnaf ve zanaatkarlar için küçük sanayi sitesi oluşturacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
CTPYerel SeçimGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncirli: Huzurlu çalışma ortamınızı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
İncirli: Huzurlu çalışma ortamınızı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
"Hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim