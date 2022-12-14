Şenkul: Girne’ye Kaybettiği Kimliğini Yeniden Kazandıracağız

Tarihi ve kültürel dokuyla bezenmiş Girne’nin yıllardır hak ettiği değeri görmediğini, bu nedenle de kimlik kaybı yaşadığını ifade eden Şenkul, doğru ve planlı yapılaşma ayrıca paydaşlarla işbirliği sayesinde Girne’ye kaybettiği kimliğini yeniden kazandıracaklarını belirtti. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) ziyaretinde konuşan Şenkul, Girne’nin çehresini yenilerken, bilirkişilerin ve uzmanların görüşüne başvurularak, paydaşlarla üretilecek ortak kararlarla çalışmaların yapılacağını söyledi. Şenkul, binaların restorasyonu, tasarımı ve dönüşümü için ARUCAD gibi işin uzmanlarından oluşan ekiplerin her zaman belediyenin paydaşlarından olacağını belirtti.

“TOPLU TAŞIMA AĞINI GENİŞLETECEĞİZ,”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, trafik, kanalizasyon, aydınlatma, sosyal konut, gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi verdi, toplu taşımacılık konusunda kentte yaşanan sıkıntılara işaret etti. Girne’nin artık üniversite kenti olduğuna işaret eden Şenkul, “Kentimizde binlerce üniversite öğrencisi var ancak onlar da hizmet alamıyor. En önemli sorun toplu taşımacılıktaki eksiklikler. Toplu taşımacılıkta her türlü iyileştirmeyi yapacağız. Üniversiteler ve turizmcilerle, toplu taşımacılıktaki iştiraklerle işbirliği içinde bu sorunu çözeceğiz” dedi. Şenkul, Girne’de Türk mahallesindeki yapılaşma konusuyla ilgili de görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, söz konusu bölgede emirnameler nedeniyle gelişimin yanlış olduğunu söyledi. Planlı gelişmenin önemine dikkat çeken Şenkul, bölgenin yapısını bozmadan, planlı, bilirkişilerin yönlendirmesiyle gelişimin sağlanması gerektiğini belirtti. Şenkul, bu konuda da öncülük yapacaklarının altını çizdi.