Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı...
Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk
Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
banner107

Şenkul: Girne’ye Kaybettiği Kimliğini Yeniden Kazandıracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, mevcut belediye yönetiminin boş vermişliği ve umursamazlığı nedeniyle belediyenin borç batağında olduğunu belirterek turizm, eğitim, çarşı, liman gibi ekonomik anlamda gelir getirici yatırımların olduğu kentte ne yazık ki varlık içinde yokluğun yaşandığını vurguladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 12:37
58 Okunma
Şenkul: Girne’ye Kaybettiği Kimliğini Yeniden Kazandıracağız



Tarihi ve kültürel dokuyla bezenmiş Girne’nin yıllardır hak ettiği değeri görmediğini, bu nedenle de kimlik kaybı yaşadığını ifade eden Şenkul, doğru ve planlı yapılaşma ayrıca paydaşlarla işbirliği sayesinde Girne’ye kaybettiği kimliğini yeniden kazandıracaklarını belirtti. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) ziyaretinde konuşan Şenkul, Girne’nin çehresini yenilerken, bilirkişilerin ve uzmanların görüşüne başvurularak, paydaşlarla üretilecek ortak kararlarla çalışmaların yapılacağını söyledi. Şenkul, binaların restorasyonu, tasarımı ve dönüşümü için ARUCAD gibi işin uzmanlarından oluşan ekiplerin her zaman belediyenin paydaşlarından olacağını belirtti.

 “TOPLU TAŞIMA AĞINI GENİŞLETECEĞİZ,” 
CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, trafik, kanalizasyon, aydınlatma, sosyal konut, gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi verdi, toplu taşımacılık konusunda kentte yaşanan sıkıntılara işaret etti. Girne’nin artık üniversite kenti olduğuna işaret eden Şenkul, “Kentimizde binlerce üniversite öğrencisi var ancak onlar da hizmet alamıyor. En önemli sorun toplu taşımacılıktaki eksiklikler. Toplu taşımacılıkta her türlü iyileştirmeyi yapacağız. Üniversiteler ve turizmcilerle, toplu taşımacılıktaki iştiraklerle işbirliği içinde bu sorunu çözeceğiz” dedi. Şenkul, Girne’de Türk mahallesindeki yapılaşma konusuyla ilgili de görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, söz konusu bölgede emirnameler nedeniyle gelişimin yanlış olduğunu söyledi. Planlı gelişmenin önemine dikkat çeken Şenkul, bölgenin yapısını bozmadan, planlı, bilirkişilerin yönlendirmesiyle gelişimin sağlanması gerektiğini belirtti. Şenkul, bu konuda da öncülük yapacaklarının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPMurat ŞenkulGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüseyin Amcaoğlu: Gönyeli-Alayköy sosyal belediyecilikte marka olacak
Hüseyin Amcaoğlu: Gönyeli-Alayköy sosyal belediyecilikte marka olacak
Harmancı: Lefkoşalıların haklarını savunduk
Harmancı: Lefkoşalıların haklarını savunduk
İlker Edip: Yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazır
İlker Edip: Yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazır








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim