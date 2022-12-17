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Şenkul: Küslük bitecek, barış gelecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’yi mutlu bir kent yapmak için belediye yönetiminde değişimin şart olduğunu vurguladı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:16
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Şenkul: Küslük bitecek, barış gelecek



Mevcut belediye başkanının belediye-halk ile belediye-çalışan arasında küslük, kırgınlık, ayrımcılık yarattığını vurgulayan Şenkul, göreve gelir gelmez ilk yapacakları işin bu küslüğü ortadan kaldırmak olacağını belirtti. Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşan Şenkul, belediye yönetiminde adil ve eşitlikçi bir yapının hakim olacağının altını çizerek “Kentine küs bir belediye yönetimi veya belediye başkanı olmaz. Biz, yeni belediye yönetimi olarak kent insanını ve çalışanlarımızı kucaklayacağız, etkin ve verimli hizmet anlayışımızla küslüğü ortadan kaldırıp, barışı sağlayacağız” dedi.
   
“KİŞİSEL DEĞİL, KURUMSAL İLİŞKİLER ÖN PLANDA OLACAK”
CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, kurumsallaşmanın önemine de değinerek, kişisel değil, kurumsal ilişkilerin ön planda olacağı bir yapıyla ancak kaliteli hizmetin verilebileceğini vurguladı. Şenkul, okullar, sektör paydaşları, dernekler, birlikler, kulüpler gibi farklı alanlarda hizmet verip mücadele eden kişilerle birlik olup, kent için en iyisini yapacaklarını söyledi.    Şenkul, her konuda tüm paydaşlara işbirliği teklif ettiklerini belirterek küçük küçük projelerle Girne’nin düzeltilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Girne için yapılması gerekenleri bahaneler üretmeden sorumluluk alıp, öncülük ederek çözeceklerini anlatan Şenkul, belediyenin üretebileceği kararların yanı sıra merkezi hükümetle de istişarelerde bulunup, taleplerini ileteceklerini ve ısrarcı olacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Murat ŞenkulCTPGirneBelediyeYerel Seçim25 Aralık
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