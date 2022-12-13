Sıla Usar İncirli: Basın Özgürlüğü, Demokrasinin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır

Sıla Usar İncirli’ye bazı milletvekilleri ve CTP LTB Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Görüşmede BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ve bazı yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, basın özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekti. Ali Kişmir ise konuşmasında Sıla Usar İncirli ve ekibine başarılar diledi, “Umarız 26 Aralık sabahı kazanan Lefkoşa olur” ifadelerini kullandı.

USAR İNCİRLİ: BASIN KORUNAKSIZ KALIRSA, BUNDAN BÜTÜN ÜLKE ZARAR GÖRÜR

Basın-Sen ile bugüne kadar birçok mücadele verdiklerini ifade eden Usar İncirli, “Ortak mücadelemiz var, bu mücadeleyi omuz omuza sürdürüyoruz” dedi. Basın özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, “Birbirimize sahip çıkarak bu yolu yürüyoruz. Basın korunaksız kalırsa, bundan bütün ülke zarar görür” diye konuştu. Ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal kriz olduğunun altını çizen Usar İncirli, “Bu siyasi kriz içerisinde ortaklaştığımız yerler oldu. Kıbrıs sorunu cenderesi içinden çıkıp da yol alabilmesi için ortak mücadele sürdürdük. Biz Lefkoşa’nın birleşmesi halinde gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağını çok iyi biliyoruz. Projeleri hep bu bakış açısıyla hazırladık” ifadelerini kullandı. Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumun, çıplak gözle görülebileceğini belirten Usar İncirli, Lefkoşa’nın sokaklarının karanlık ve alt yapısının eksik olduğundan söz etti. Belediyenin borcunun da hala olduğu yerde durduğunu vurgulayan Usar İncirli, belediyenin mali açıdan da iyi bir yönetim sergilemediğinin altını çizdi. Lefkoşa ile ilgili projelerini de paylaşma fırsatı yakalayan Sıla Usar İncirli, Basın-Sen’e vakit ayırdıkları için teşekkür etti.

KİŞMİR: UMARIZ 26 ARALIK SABAHI KAZANAN LEFKOŞA OLUR

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Lefkoşa’nın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Lefkoşa’nın bölünmüş bir başkent olmasına rağmen öneminin hem ülke için hem de ülke demokrasisi için çok üst sıralarda olduğunu kaydeden Kişmir, “Lefkoşa’mızın en iyi şekilde yönetilmesini, cazibe merkezi olmasını arzuluyoruz” dedi. Kişmir, “Belediye başkanlarından beklentilerimiz, basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmasıdır” diye konuştu. Sıla Usar İncirli ve ekibine başarılar dileyen Kişmir, “Umarız 26 Aralık sabahı kazanan Lefkoşa olur” dedi.