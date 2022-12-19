Sıla Usar İncirli: Bu Seçim Bizim

Uzun ve güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerine vurgu yapan Sıla Usar İncirli, 26 Aralık’tan itibaren harika bir dönemin başlayacağını müjdeledi. “Biz bu seçimi kazandık” ifadesini kullanan Sıla Usar İncirli, bunun belediye meclis üyesi adayları, örgütler ve yurttaşlarla birlikte başarıldığına işaret etti. Sıla Usar İncirli’nin Surlariçi’ndeki etkinliğine CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“BU ŞEHRİ AYDINLATACAĞIZ DEDİK”

Lefkoşa’nın karanlık bir şehir olduğunu ve bu şehri aydınlatacaklarına dair söz verdiklerini anımsatan LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “İnsanların ihtiyaçlarına kulak tıkayamazsınız, seslerini duymazlıktan gelemezsiniz, onlar için yapmanız gereken işler olduğunda yüzünüzü başka tarafa çeviremezsiniz” dedi. Kadınların ekonomik yaşama katılması için gereken adımları atacaklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, çocuklar için belediye bünyesinde kreş ve etüt kuracaklarını, bu sayede kadınların da çalışma yaşamında yer alacaklarını kaydetti. Kent içi entegre ulaşım sistemi kuracaklarına değinen Sıla Usar İncirli, “Bu ulaşım sistemiyle kentin her yerine gideceğiz. Surlariçi’ndeki güzelliklerin tozlarını alıp parlatacağız, onları koruyacağız ve bu şehrin turizmden gelir elde etmesini sağlayacağız” dedi.

“LEFKOŞA’DAN GÖÇ EDİLMESİNİ ÖNLEYECEĞİZ”

Lefkoşa’daki plansızlığın sonucunda insanların başka yerlere göç etmeye başladığına vurgu yapan Dr. Sıla Usar İncirli, bunun önüne geçeceklerini söyledi. Özellikle gençlerin Lefkoşa’da kök salmasını istediklerinin altını çizen Sıla Usar İncirli, “Eğer insanları mutlu etmezsek insanlar göç etmeye başlar. Biz kimsenin Lefkoşa’yı terk etmesini istemiyoruz. Biz insanların Lefkoşa’da mutlu bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Nice güzel günler görecek Lefkoşalılar” ifadelerini kullandı.