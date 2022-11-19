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Sıla Usar İncirli: “Kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli, seçilmesi halinde “kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacaklarını” kaydetti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 16:00
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Sıla Usar İncirli: “Kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız”



CTP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Mahalli Barosu’nu ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye, Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşan Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktalarının kendilerinin meselesi” olduğuna dikkat çekti ve bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Memleketin her açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğine" vurgu yapan İncirli, çok ciddi ekonomik kriz ve sosyal sorunların var olduğunu belirtti. Usar İncirli, avukatların, toplumun en aydın kesimlerinden olduğunu vurguladı. 25 Aralık’ta yapılacak seçimleri, yerel seçimin ötesinde değerlendirdiklerini kaydeden Usar İncirli, “Bütün olanlara karşı, toplumun tepkisinin bu sandıktan çıkması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Lefkoşa’nın uzunca bir süredir atıl durumda kaldığını iddia eden Usar İncirli, “LTB hizmet açısından çok büyük sıkıntı yaşıyor” dedi. Önceliklerini iyi yönetilen belediye üzerinden kuracaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Hedefimiz ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa’dır. Bütçe ve mali disiplini çok titiz bir şekilde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Seçilmesi halinde, belediyenin gelirlerini artıracak politikaları ve projeleri hayata geçireceklerini dile getiren İncirli, “Hizmetleri çeşitlendirerek gelirleri artıracağız ve kendi ayakları üzerinde duran Bir Lefkoşa yaratacağız” dedi.

“Başşehrimizin herkes tarafından beğenilmesini istiyoruz” diye konuşan Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini belirtti. Çevreye de çok önem vereceklerini ifade eden Usar İncirli, "Lefkoşa’nın aydınlanma sorunu olduğuna" da dikkat çekti. “Bu konu benim yetkim dahilinde değildir” lafını asla kullanmayacağını kaydeden Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktaları benim meselemdir. Evet bunu konuşmaya devam edeceğiz. Belediye olarak Haspolat geçiş noktası için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sıla Usar İncirliLEFKOŞA
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