Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
banner107

Sıla Usar İncirli: Kırsal bölgeler göz ardı edildi…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, LTB sınırları içerisindeki kırsal kesimde yaşayan insanların belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını, göreve geldikten sonra bu sorunu çözeceklerini açıkladı.

18 Aralık 2022 Pazar 11:22
25 Okunma
Sıla Usar İncirli: Kırsal bölgeler göz ardı edildi…



LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz gün beraberindeki meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti. Birlik yöneticileri tarafından son derece sıcak karşılandıkları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sıla Usar İncirli, “Siz bu ülkenin üreticilerisiniz ve öneminiz çok büyük” dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde kırsal kesim bölgelerinin bulunduğunu anımsatan Sıla Usar İncirli, bu bölgelerin büyük önem taşıdığını ifade etti. 

“KIRSAL BÖLGELER GÖZ ARDI EDİLDİ…”
LTB sınırlarında yer alan kırsal kesimin oldukça göz ardı edildiğini dile getiren Dr. Sıla Usar İncirli, Haspolat ve Hamitköy bölgelerinde çiftçilik ve hayvancılık yapıldığını, ancak bu insanların yerel hizmetlerden yeterli derecede faydalanamadığını söyledi. Bu konuda yapılabilecek birçok şey olduğuna vurgu yapan Sıla Usar İncirli, Haspolat Arıtma Tesislerindeki suya değindi. Bu suyun tarımsal maksatla kullanılması gerektiğini ancak bu işlemin uygulanmadığını belirten Sıla Usar İncirli, bunun çok vahim bir ihmal olduğunu kaydetti. Sıla Usar İncirli, “Biz o suyun tarımsal maksatlı kullanılması için projemizi hazırladık. Bunu hayata geçireceğiz. Bu kadar su sıkıntısı çekilen bir ülkedeyiz ve orada günde 40 bin metreküp su çıkıyor. Bu su çok kaliteli bir sudur ve üreticiye büyük fayda sağlayacak”  şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiSıla Usar İncirliCTPLEFKOŞASeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Belediyecilik hizmet meselesidir
Erhürman: Belediyecilik hizmet meselesidir
Adil Özgey: Yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız
Adil Özgey: Yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız
Ebru Törehan: Yeni pazar yerleri ile köyler canlanacak
Ebru Törehan: Yeni pazar yerleri ile köyler canlanacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim