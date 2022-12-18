Sıla Usar İncirli: Kırsal bölgeler göz ardı edildi…

LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz gün beraberindeki meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti. Birlik yöneticileri tarafından son derece sıcak karşılandıkları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sıla Usar İncirli, “Siz bu ülkenin üreticilerisiniz ve öneminiz çok büyük” dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde kırsal kesim bölgelerinin bulunduğunu anımsatan Sıla Usar İncirli, bu bölgelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

“KIRSAL BÖLGELER GÖZ ARDI EDİLDİ…”

LTB sınırlarında yer alan kırsal kesimin oldukça göz ardı edildiğini dile getiren Dr. Sıla Usar İncirli, Haspolat ve Hamitköy bölgelerinde çiftçilik ve hayvancılık yapıldığını, ancak bu insanların yerel hizmetlerden yeterli derecede faydalanamadığını söyledi. Bu konuda yapılabilecek birçok şey olduğuna vurgu yapan Sıla Usar İncirli, Haspolat Arıtma Tesislerindeki suya değindi. Bu suyun tarımsal maksatla kullanılması gerektiğini ancak bu işlemin uygulanmadığını belirten Sıla Usar İncirli, bunun çok vahim bir ihmal olduğunu kaydetti. Sıla Usar İncirli, “Biz o suyun tarımsal maksatlı kullanılması için projemizi hazırladık. Bunu hayata geçireceğiz. Bu kadar su sıkıntısı çekilen bir ülkedeyiz ve orada günde 40 bin metreküp su çıkıyor. Bu su çok kaliteli bir sudur ve üreticiye büyük fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.