Sıla Usar İncirli: Koskoca bir başşehir vardır hizmet bekleyen…

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CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



“LEFKOŞA’NIN KARANLIK HALİNDEN İNSANLAR MEMNUN DEĞİL”

Vatandaşın ilgisinden oldukça memnun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Şuanda gördüğümüz ilgiden ve aldığımız desteklerden çok memnunuz. İnsanlar Lefkoşa’nın daha iyi olacağına inanıyorlar. Lefkoşa’nın nefes alan bir Lefkoşa olabileceği, birçok sorunun çözülebileceğini görüyorlar ve buna inanıyorlar. Lefkoşa’nın karanlık halinden insanlar memnun değil” dedi.

“ÇOCUKLAR ÇAMURA VE KANALİZASYON SIZINTISINA BASARAK OKULA GİDİYORLAR”

İncirli, “Haspolat ve Hamitköy üvey evlat muamelesi gördüler. Haspolat ve Hamitköy bu şehrin içerisindedir. Bu bölgeler yok sayılmış bölgelerdir. Bu bölgelerin çok temel sorunları var. Temel belediye hizmetlerinden bile mahrum bırakıldılar. Bu bölgelerde çocuklar çamura ve kanalizasyon sızıntısına basarak okula gidiyorlar. Hiçbir yerde aydınlatma yok. Aydınlık bir şehir istiyoruz. Bu şehrin karanlığına son vereceğiz” şeklinde konuştu.

“KOSKOCA BİR BAŞŞEHİR VARDIR HİZMET BEKLEYEN”

İncirli, “Sanayi bölgesi kangren olmuş durumdadır. Belediye Sanayi Dairesi’ne, Sanayi Dairesi belediyeye topu atıyor. Sorunlar ortadayken başınızı diğer tarafa çevirmezsiniz. Bizim yönetimimizde ‘Bu konu bizim sorumluluğumuzda değildir’ cümlesini kurmadan, muhatap kurumlarla iletişime geçerek öncü olacağız ve kurumlarla birlikte hareket edeceğiz. Şehirde kronikleşen sorunların çözümü için çalışacağız. Koskoca bir başşehir vardır hizmet bekleyen…” ifadelerini kullandı.

“LEFKOŞA’YI PLANLARLARKEN GÜNDÜZ NÜFUSUNA GÖRE PLANLAMAK GEREKİR”

İncirli, “Lefkoşa’nın gündüz nüfusu 150 bini buluyor, gece nüfusu ise 50 bin. LTB aslında 120-130 bin kişinin çöpünü toplar ve o kadar insanın otoparkını ve diğer temel belediyecilik hizmetlerini düşünmek zorundadır. Lefkoşa’yı planlarlarken gündüz nüfusuna göre planlamak gerekir” dedi.

“TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

İncirli, “Lefkoşa’yı kalkındırmak için elbette Türkiye ile işbirliği yapacağız. Doğru projelerimizi sunacağız ve aldığımız kaynağı da düzenli ve şeffaf bir şekilde kullanacağız. Aynı şekilde Brüksel’de AB ile görüştük ve projelerimizi sunduk ve olumlu karşıladılar” şeklinde konuştu.

“KANALİZASYONA BAĞLI OLMAYAN BÖLGELER VAR”

İncirli, “Bu şehrin alt yapı sorunu vardır. Kanalizasyonlarında çok ciddi bir sorun var. Kanalizasyona bağlı olmayan bölgeler var. İnsanlar vidanjörlerle hayatlarını tüketiyor. Örneğin Haspolat’ın çok büyük bir kısmı kanalizasyona bağlanmadı. Güney’den kanalizasyon geliyor Kuzey’e geçiyor Haspolat’tan geçip arıtma tesisine geliyor. AB o kanalizasyonu yaptı. Haspolat’taki evleri bağlamadı. Ben olsam AB hazır kazmışken ek proje yapardım ve o insanları o kanalizasyona bağlardım, işi tek seferde bitirirdim. Biz bunu önceliklendirip kanalizasyon sorununu çözeceğiz. İnsanların hayatı zindana dönüyor. Şehrin kıymetini ciddi oranda azaltan bir meseledir” şeklinde konuştu.

“LEFKOŞA BAŞŞEHİR OLMA İDDİASINI ARTIK KAYBETTİ”

İncirli, “Şuanda caddeler yürünebilecek durumda değil. Bir caddede kaldırım sorunu varsa orada işletmeler de zarar görür. Bu yüzden cadde dönüşüm projelerimizi de hazırladık. Biz insanların rahatça dolaşabileceği, engelli, yaşlı bebeği olan anne babaların rahatça dolaşabileceği bir şehri yaratacağız. Eğer kaldırım yoksa, otopark yoksa, insanlar oralara gitmeyi tercih etmiyor. Lefkoşa başşehir olma iddiasını artık kaybetti. İnsanlar Lefkoşa’nın dışında yaşamayı tercih ediyor artık.

“LEFKOŞA’NIN BORCU BOYUNU AŞMIŞ DURUMDADIR”

İncirli LTB’nin borçlarının çok kırılgan bir duruma geldiğini kaydederek, “Ortada toparlanmış bir borç yoktur. Lefkoşa’nın borcu boyunu aşmış durumdadır. Doğru bir yönetimle önce dönem sonuna kadar azaltmayı, 2 yıl içinde de borçlarını eritmeyi düşünüyoruz. 2 dönemdir görevde olan bir yönetim var. Rakamlar gösteriyor ki doğru bir bütçe yönetimi yapılmamış o nedenle de çok kırılgan durumdadır. Biz gerekli, çalışmalarımızı yaptık. Doğru mali yönetimle Lefkoşa’nın borç yükünü hafifleteceğiz” dedi.

“İMAR PLANI 10 YILDIR GÜNCELLENMEDİ”

İncirli, “İmar planı 10 yıldır güncellenmedi. En fazla 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. Hem Kuzey hem Güney için yapılmış bir imar planıdır. Siz bir yerde yerleşim yapacaksanız mutlaka alt yapısını önceden götürmeniz lazım. Alt yapısını götürdüğünüz kadar yapılaşma gerçekleştirebilirsiniz. Yönetime gelir gelmez imar planını ve alt ölçek planlarını da önümüze koyacağız. Bu konular tartışmalara neden oluyor ama bu konulardan kaçmayacağız” dedi.

“BİR BİNA KURTARMAK BİR YAŞAM KURTARMAK KADAR DEĞERLİDİR”

İncirli, “Lefkoşa’da tarihi ve kültürel dokusu olan binalar var. Onların da tamirinin yapılması ve topluma yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir bina kurtarmak bir yaşam kurtarmak kadar değerlidir. Bizim yönetimimizdeki belediyede, tarihi binaların yenilenmesine önem vereceğiz. Elbette yeni binalarda yapılacak ama eskiler de yenilenerek yaşama ve hayata katılacak. Hatırlayan, unutmayan bir Lefkoşa yaratacağız. İnsanlara hem yazılı hem dijital olarak bunu sunacağız” şeklinde konuştu.

“GEÇİŞ KAPILARININ ARTIRILMASI LAZIM”

Yeni geçiş kapılarının açılması için çalışacaklarını ve öncü olacaklarını aktaran İncirli, “Kara sınır kapıları konusunu gündeme getirdiğimizde bize saldırdılar. Oturduğumuz sandalyeden kimseye faydamız olmaz. Biz çalışmaya üretmeye mecburuz. Geçiş kapılarının artırılması lazım. Metehan sınır kapısı araçlı trafiğe açık olan tek sınır kapımız. Hafta içi 8bin, hafta sonu 10 bin araç geçiyor. Trafiğin sıkışmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi de Metehan sınır kapısındaki geçişlerdir. Haspolat’tan bir sınır kapısı olduğunda trafikte bir rahatlama sağlanacaktır. Haspolat’ta bir sanayi bölgesi var. Orada üretim yapan sanayicilerimiz var. Orada yeşil hat tüzüğüyle Güney ile ticaret yapıyorlar. Hem ihracat hacmi artacak, hem de trafiğimize çok büyük fayda sağlayacaktır. Belediye başkanı olarak buna karar verecek olan ben değilim ama belediye başkanı olarak ben üzerime düşeni yapacağım. Alt ve üst yapıyı hazırlayacağım ve hadi gelin diyeceğim. İlk başta bir dirençle karşılaşacağız ama bu bir ihtiyaçtır ve bunun olacağına inanıyor. Aynı şekilde Kaymaklı Kapısı da bir ihtiyaçtır. Orası da açıldığında hem bölge rahatlayacak hem de Ercan’a ulaşım da çok rahatlayacak. Bunlar şehrin ihtiyaçları açısından çok önemlidir. Bu talepleri diri ve canlı tutmak gerekiyor. Belediye başkanı olarak bu işe çok önem vereceğim. Bunun şehir yaşamına çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“26 ARALIK’TAN İTİBAREN BİR AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ”

İncirli, “Lefkoşa’nın derelerini çok seviyorum. Dağlarda karlar yağmurlar yağıyor ve Lefkoşa’mıza geliyor. Lefkoşa’nın dereleri Lefkoşa’yı kucaklıyor. Ancak dere yataklarına ev yapılması bütün şehri tehlikeye atıyor. Lefkoşa’nın bir sorunu daha var. Yeşilden mahrum olan bir şehirdir Lefkoşa. Kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekaredir. Nefes alabileceğimiz bir yeşil alan yok. Şuanda atıl durumda olan yeşil alanları ağaçlandıracağız. İklim krizi yaşamsal bir mesele halini aldı. Lefkoşa hava kirliliği olan, gürültüsü olan bir şehirdir. Sel taşkınlarını önlemek için de ağaçlar çok önemlidir. 26 Aralık’tan itibaren bir ağaçlandırma seferberliği başlatacağız” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERLE İLGİLİ LEFKOŞA’NIN YAPMASI GEREKEN ŞEYLER VAR”

İncirli, “Gençlerle ilgili Lefkoşa’nın yapması gereken şeyler var. Lefkoşa Genç Kart sistemini kuracağız. Lefkoşa’nın içinde bir gençlik zinciri kuracağız. Lefkoşa genç kartı olanlar indirimli olarak faydalanabilecek. Lefkoşa genç festivali yapacağız. Açık hava sahnesini yaratarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Genç girişimciler için belediye olarak kurumlarla işbirliği içinde olarak GEMER’i kuracağız. Genç girişimcilerin daha üretken olarak daha fazla kaynağa ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

“HAYVANLARI BARINAKLARA KAPATMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ”

İncirli, “Bir konuk evi yapacağız. Bu ülkede evsiz insanlar da var. Evsiz kalan insanlarımız için konuk evi projemiz var. Bir de kayıp dost hattı kuracağız. Kaybolan evcil hayvanlarımız için dernekler ile birlikte çalışacağız onların bulunabilmesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Çok fazla sokak hayvanımız var. Onları o şekilde bırakamayız. Barınaklara alacağız kısırlaştıracağız ve sahiplendirilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz. Hayvanları barınaklara kapatmak kimseye fayda sağlamaz” dedi.