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Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı ziyaret etti.

15 Aralık 2022 Perşembe 14:38
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Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak



CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Dr. Sıla Usar İncirli, hayata geçireceği projeler hakkında Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu ile yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi. Usar İncirli, LTB çatısı altında anne-çocuk sağlığı merkezi kuracaklarını; var olan ancak yetersiz kalan diğer sağlık hizmetlerini de geliştireceklerini söyledi. Diş Tabipleri Odası’nı ziyaretinde konuşan Usar İncirli, Lefkoşa’nın herkesin yaşamaktan gurur duyacağı, rahat edeceği bir şehir olmasını istediklerini söyledi. 

“LEFKOŞA, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNE KALKACAK”
Lefkoşa’nın yollarının, kaldırımlarının, trafiğinin ve aydınlatmasının iyi olmadığına işaret eden Usar İncirli, “Benim yüreğim bunu kaldırmaz. Milletvekiliyken neden belediye başkanlığına aday olduğum soruluyor, nedeni Lefkoşa’ya bakınca ortaya çıkıyor” dedi. Tıp-İş’in ilk kadın başkanı olduğunu hatırlatan Usar İncirli, o dönemde, genç hekimlerin maaşlarının artırılması için önemli bir direniş yaptıklarını ve buna inanarak başardıklarını anlattı. Usar İncirli, “Bizi başarıya götüren hekimlik mesleğinin gücüdür” diye konuştu. Eğer hedefler doğruysa, imkansız gibi görünen işlerin bile başarılabileceğini anlatmak için bu örneği verdiğini kaydeden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yakın geçmişte yaşadığı mali kriz nedeniyle Lefkoşalıların beklentilerini “çöplerinin toplanması, çalışanların ödenmesi” seviyesinde tuttuğunu belirtti. Usar İncirli, “Biz beklentilerin bu kadar düşük olmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu beklentinin insanların hak ettiği hizmeti alabilmesi yönünde yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece Lefkoşa ayakları üzerine kalkacak bir şehir halini alacak” dedi.

SAĞLIKLA İLGİLİ PROJELER
Usar İncirli, projeleri hakkında Diş Tabipleri Odası üyelerini bilgilendirdi. LTB çatısı altında anne-çocuk sağlığı merkezi kuracaklarını, çocuk ve anne sağlık hizmetleri yanında çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri, ebeveynlere çocuk yetiştirme hakkında bilgi vereceklerini kaydetti. Kreş ve etüt projesiyle kadınların ekonomik yaşama katılmalarını sağlayacaklarını ifade eden Usar İncirli, bunun ayrıca aileleri güçlendirici bir hizmet olacağını söyledi. Var olan yaşlı bakım, engelli bakım ve kronik hasta bakım hizmetlerinin dar kaldığını, bunları genişleteceklerini ve aktif yaşlanma konseptiyle yaşlı dostu bir şehir yaratacaklarını anlatan İncirli ayrıca başkentte caddelerin dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler verdi. Usar İncirli, Lefkoşa’da kaldırımların yetersizliğine işaret ederek bunların öncelikleri olacağını söyledi.

NEFES ALAN LEFKOŞA PROJESİ
“Nefes alan Lefkoşa” projesiyle DSÖ’nün önerdiği kişi başına düşen yeşil oranının çok gerisinde kalan Lefkoşa’yı yeşillendireceklerini vurgulayan Usar İncirli, atıl yeşil alanların düzenlenip yeşilleneceğini kaydetti. İncirli, yılda 5 bin fidan hedefiyle 4 yıllık süreyi 20 bin yeni fidan dikimiyle tamamlayacakları vaadinde bulundu. Usar İncirli, başkentte en az 10 park yapacaklarını, güvenliğini de sağlayacaklarını; kent içi entegre toplu ulaşım sistemi kuracaklarını, bu amaçla projelerin hazır olduğunu ifade etti. Karanlık bir şehrin belediye başkanı olmak beni çok endişelendirdiğini belirten Dr. Sıla Usar İncirli, göreve gelir gelmez, aydınlatmadaki sorunun ne olduğunu saptayıp gidermek için ilk iş olarak Kıb-Tek ile görüşeceğini bildirdi. Usar İncirli, “Bu konu yetkim dahilinde değil” sözünün kendisinden duyulmayacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPSıla Usar İncirli
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