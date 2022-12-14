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Sıla Usar incirli: Lefkoşa'yı müzikle buluşturacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Çağdaş Müzik Derneği’ni ziyaret etti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:07
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Sıla Usar incirli: Lefkoşa'yı müzikle buluşturacağız!



Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Sıla Usar İncirli coşkuyla karşılandı. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, “Sanat, yaşamın nefes alıp vermek kadar doğal bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Dernek üyeleriyle projelerini paylaşma fırsatı yakalayan Sıla Usar İncirli, ziyaret sırasında çalınan müziklere de eşlik etti. Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ise yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da etkinlik yapamadıklarını ve yer sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı. 

USAR İNCİRLİ: SANAT, YAŞAMIN NEFES ALIP VERMEK KADAR DOĞAL BİR PARÇASIDIR
Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Sanat yaşamın kendisidir. Sanat, yaşamın nefes alıp vermek kadar doğal bir parçasıdır” dedi. Müziğin, insana yaşattığı hislerin benzersiz olduğuna vurgu yapan Sıla Usar İncirli, “Göreve geldiğimiz zaman açık hava sahnesi yapacağız. Bizim görevimiz, Lefkoşa’yı bu müzikle buluşturmak olacak. Hem açık alanda hem kapalı alanda sahneler yapacağız” diye konuştu. Çağdaş Müzik Derneği’nin ortaya koyduğu emeğin ortada olduğunun altını çizen Usar İncirli, “Güzellikler her zaman göz önüne çıkar” dedi. Lefkoşa’nın şu anda başşehir olma iddiasını birçok açıdan kaybettiğini söyleyen Usar İncirli, “Sanatta da ekonomide de sosyal yaşamda da kaybetti. Lefkoşalılar başka yerlere taşınmaya başladı. İş yerlerini de taşımaya başladılar. Biz Lefkoşalılara, Lefkoşa’yı her alanda geri vereceğiz” ifadelerini kullandı. “Nefes alan Lefkoşa’da, herkes yaşamaktan gurur duyacak” diyen Usar İncirli, kültür ve sanat konusunda kendilerini heyecanlandıran çok şey olduğunu vurguladı. 

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