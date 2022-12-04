Sıla Usar İncirli: Lefkoşalı Hak Ettiği Hizmeti Uzunca Bir Süredir Alamıyor

CTP Belediye Meclis Üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyarette, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da konuşma gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, belediyeye ait spor tesisi kazandıracaklarını vurguladı. Yaşam boyu sporun önemine işaret eden Usar İncirli, israfı önleyecek ve verimliliği artıracak projeleri hazırladıklarının altını çizdi.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞALI HAK ETTİĞİ HİZMETİ UZUNCA BİR SÜREDİR ALAMIYOR

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumdan dolayı Lefkoşa’da ‘zor bir oyun’ olduğuna dikkat çekti. Sıla Usar İncirli, “Çünkü bu sahanın zemini berbat durumdadır. Bakımsızdır, hatta ortada saha dahi yoktur. Bizim vaat ettiğimiz şey önce sahayı yapacağız, zemini oluşturacağız, takımı kuracağız ve o takımı yönetecek bir ekip kuracağız. Kendimize bir vizyon çizdik ve yola çıktık” dedi. Lefkoşa’nın bir başşehir olma iddiasını birçok açıdan kaybettiğini belirten Usar İncirli, “Ekonomik ve sosyal yaşamda Lefkoşa başşehir olma iddiasını uzunca süreden beri kaybetti” diye konuştu. Lefkoşa’nın karanlık ve suskun bir şekilde kenarda durduğunu vurgulayan Usar İncirli, her şeyin farkında olduklarını belirtti. Usar İncirli, “Karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama cesaretimizi kaybetmedik. Lefkoşalı hak ettiği hizmeti uzunca bir süredir alamıyor” diye konuştu.

“İSRAFI ÖNLEYECEK, VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK PROJELERİMİZİ HAZIRLADIK”

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin spor açısından önemine de dikkat çeken Usar İncirli, “Lefkoşa yeşilini kaybetmiş bir şehirdir. Lefkoşa’da ağaç bulmak imkansızdır. İlk yapacağımız işlerin başında yeşillendirme gelmektedir” ifadelerini kullandı. Sporla doğanın iç içe olduğunu kaydeden Usar İncirli, “İlk yapacağımız işlerden biri yeşillendirme seferberliği yapmaktır” dedi. Karanlık konusunun, kendileri için mesele olduğunun altını çizen Usar İncirli, Lefkoşa’nın mali durumunun da iyi olmadığını vurguladı ve 8 buçuk yıl içerisinde borcun eritilemediğini kaydetti. Belediyenin bütçe disiplinini sağlayamadığına dikkat çeken Usar İncirli, spor tesislerinin eksikliğinden de bahsetti. Gelirlerle giderleri dengeleyeceklerinin altını çizen Usar İncirli, “İsrafı önleyecek verimliliği artıracak projelerimizi hazırladık” dedi.

“KULÜPLER ANTRENMAN YAPACAK SAHA BULAMIYOR”

Belediyenin kapalı spor tesisi projesinin de hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Usar İncirli, “Kulüplerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi antrenman yapacak saha bulamamasıdır. Haspolat’ta su arıtma tesisi var ve büyük oranı dereye akıyor. Biz oraya iyi zemini olan antrenman sahası yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Belediyenin kendine ait spor tesisi olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Usar İncirli, “Bizim için önemli olan yaşam boyu spordur. Yaşam boyu spor yapan kişiler birçok şeye karşı daha güçlü dururlar” dedi. Lefkoşa’nın turizm başkenti olmasını sağlayacak projelerini oluşturduklarını ifade eden Usar İncirli, “Birbirimize yardımcı olacağız. Kimse tek başına istediği hedefe ulaşamaz. Beraberce çalışmak, güç birliği yapma mecburiyetimiz vardır” dedi.

SERTOĞLU: LEFKOŞA’NIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİZ

Ziyaret sırasında konuşma yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, önümüzdeki seçimlerde amiral gemisinin başkanının seçileceğini ve bunun çok önemli bir görev olduğunu vurguladı. Tüm adayların projelerini ortaya koyacağını, insanlar da değerlendirip oy vereceğini ifade eden Sertoğlu, Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumdan memnun olmadıklarının altını çizdi. Lefkoşa’nın daha ileriye nasıl gidebileceğinin adaylar tarafından ortaya koyulacağını ifade eden Sertoğlu, Lefkoşalıların da buna göre kararını vereceğini söyledi. Lefkoşa’nın ciddi yatırımlara ihtiyacı olan bir başkent olduğunu vurgulayan Sertoğlu, “Güney Lefkoşa’nın durumu belli. Kuzey Lefkoşa da neden Güney Lefkoşa gibi olmasın? Bunu hak etmiyor muyuz?” diye sordu. Sertoğlu, “Bütçelere bakıldığında biraz daha uğraşılırsa yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Bu iş proje ve vizyon işidir. LTB’ye aday olmak cesaret ister. Aday olduğunuz için tebrik ederim. Heyecanınızı takdir ediyorum. Bu heyecanınızdan dolayı tebrik ederiz. Çok zor bir iş. Futbolda da söylediğimiz gibi; Hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.