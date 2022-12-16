Sıla Usar İncirli: Şehirde Yaşayan Herkesi Kucaklayan, Mutlu Ve Aydınlık Bir Lefkoşa İçin Hazırız

Sıla Usar İncirli, şehirde yaşayan herkesi kucaklayan, mutlu ve aydınlık bir Lefkoşa için göreve hazır olduklarının altını çizdi.

"ŞU ANDA LTB NE YAŞIYOR NE DE ÖLÜDÜR, ARADA BİR YERDEDİR"

LTB'nin şu anki durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İncirli, belediyenin mali açıdan çok güçlü bir durumda olmadığını, uzun yıllar önce çok kötü, çok popülist bir yönetimle en kötü günlerini yaşayan Lefkoşa'nın adeta bir çöküş yaşadığını ardından ise CTP'li Başkan Kadri Fellahoğlu'nun seçildiğini hatırlattı. Fellahoğlu'nun LTB'deki büyük döviz borcunu TL'ye çevirdiğini, çalışanları ödediğini ve çöpleri topladığını fakat 14 ayın sonunda yeni bir seçim olduğunu ve şimdiki yönetimin başa geçtiğini anımsatan Usar İncirli, yeni yönetimin de bu 8 buçuk yılda aslında o kötü durumun bir statükosunu geliştirdiğini söyledi. İncirli, "Şu anda LTB ne yaşıyor ne de ölüdür, arada bir yerdedir. Biz LTB'yi ayağa kaldıran bir yönetim anlayışıyla geleceğiz. İnsanlar sadece çöplerin toplanmasından ya da çalışanların ödenmesinden razı bir duruma getirildi. Kesinlikle beklentileri düşürüldü Lefkoşa'nın. Halbuki Lefkoşa bu ülkenin başşehridir, bir Avrupa başşehridir. Bir Avrupa başşehri olduğu halde şu anda içinde bulunduğu hal hepimizi çok üzen bir durumdadır" dedi.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM, ŞEHRİN KARANLIK OLMASINA MÜSAADE ETMEZDİM"

"Bu şehir temiz mi? Hayır bu şehir temiz değil. Bu şehrin ışıkları gece yanıyor mu, hayır bu şehrin ışıkları gece yanmıyor, bu şehir karanlık" diyen İncirli, şehrin yollarının ve kaldırımlarının da olması gerektiği gibi olmadığını, alt yapı çalışmalarının tamamlanmadığını, tüm bu eksikliklerin de Lefkoşa'yı kırılgan bir hale getirdiğini belirtti. Usar İncirli, "Lefkoşa yeşil de değil. O yüzden Lefkoşa'ya çıplak gözle baktığımız zaman şu ana kadar yapılanların yeterli olmadığını, bunların çok daha iyisinin yapılması gerektiğini şehir bize söylüyor. Şehir de insanlar da bize bunu söylüyor ve göreve geldiğimiz andan itibaren doğru bir yönetim anlayışı ile Lefkoşa'nın sorunlarını çözeceğiz. Nedir bu doğru yönetim anlayışı? Ben örneğin geçtiğimiz dönemde şehrin belediye başkanı olsaydım, şehrin sokaklarının saat 17.00'ten sonra karanlık olmasına asla müsaade etmezdim. Göreve geldiğimde de etmeyeceğim” dedi.

"BÜTÇENİN ÇOK AYRINTILI VE ŞEFFAF OLMADIĞINI DA SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Belediyenin mali durumunun yıllardır konuşulduğunu ve birçok konunun da bahaneye dönüştüğünü söyleyen Usar İncirli, 'Enkaz almıştık, çok borç vardı, çok istihdam yapılmıştı, ne yapalım bu kadarını yapabiliyoruz, dua edin ki personel ödeniyor, çöpler toplanıyor' noktasına gelindiğini kaydetti. "İnsanların beklentilerini buraya hapsettiler" diyen İncirli, çünkü belediyenin mali açıdan hiç iyi bir durumda olmadığını, iyi olmak için bir çabası da olmadığını ve asıl sorunun da bu olduğunu söyledi. İncirli, "Bütçeyi hazırlarken bir öngörü yapar kurumlar ve bütçe disiplini de çok önemlidir, gelirinizi giderinizi bir mali disiplin içerisinde değerlendirmeniz lazım. Giderlerinizi tasarruf ederek, israf etmeden yönetmeniz, gelirlerinize de sahip çıkmanız lazım” dedi.

"LTB ŞU ANDA BORÇLANMAYA DEVAM EDEN BİR BELEDİYEDİR"

LTB'nin 2019'da gelirler açısından yüzde 75 kadar bir bütçe gerçekleşmesi olduğunu, bu oranın 2020'de yüzde 68, 2021'de yüzde 60'larda ve yine 2022'nin Eylül ayı itibarı ile yüzde 44 olduğunu belirten İncirli, gerçekleşen gelir durumunun çok düşük olduğunu, bunun da bütçede büyük bir açık ortaya çıkardığını ve belediyenin hem bu yüzden borcunu ödeyemediğini hem de borçlanmaya devam etiğini söyledi. İncirli, "LTB şu anda borçlanmaya devam eden bir belediyedir. Nisan 2022'de 30 milyon TL daha borçlandı. 2020 yılında da 10 milyon TL borçlanmıştı. Yani bu son dört yıllık süreçte hem borcunu ödemekte zorlandı hem faiz ödemekte zorlandı hem de borçlanmaya devam etti ve borcu başından aşmış durumdadır şu anda LTB'nin. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bütçedeki öngörülen gelirlerinin gerçekleşme oranının yüzde 60'larda olmasıdır" dedi.

"BU ŞEHRİN YENİ GEÇİŞ NOKTALARINA KESİNLİKLE İHTİYACI VAR"

İncirli sözlerini şöyle sürdürdü; "Şehrin nefes alması gerekiyor, şehre bir vizyon gerekiyor. Bu geçiş noktalarının artırılması konusunu gündeme getirdik biz, biliyorsunuz. Oradan da hemen söylenmeye başlandı; 'Sen mi açacaksın, yetkin yok' Elbette yok, yani Lokmacı açılırken de kolay bir süreç olmamıştı, bu önemli bir vizyondur. Ben şehrin Belediye Başkanı olarak bu şehrin geçiş noktalarının artırılmasına ihtiyacı olduğunu gördüm, gördüğüm halde bunun gereğini yapmazsam, bunun için bir proaktif siyaset ve çalışma ortaya koymazsam bence büyük bir eksiklik olur. O yüzden bu şehrin yeni geçiş noktalarına kesinlikle ihtiyacı var. Bunu Metehan Sınır Kapısı'nda insanlar çile doldururken çok iyi görüyorsunuz.”

"26 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK GİBİ HAZIRLANIYORUZ"

Seçimin sonucunu elbette sandıklar belirler. Biz sandıklarımıza sahip çıkacağız ve 26'sında da başarıya ulaşacağımıza inanıyorum, anketler de bize bunu söylüyor zaten, halimiz tavrımız da budur. 26 Aralık'ta göreve başlayacak gibi hazırlanıyoruz. Benim için atlanması gereken engel seçim değildir, benim için 26 Aralık'tan sonra Lefkoşa ve Lefkoşalıya yapacağım hizmettir, onların sorunlarını çözmektir. Benim şu andaki tek düşüncem, tek gailem budur. Lefkoşa başşehrimiz. Yaşamaktan mutlu olacağımız, onunla gurur duyacağımız, her anından keyif alacağımız, birçok sorunun üstesinden gelmiş, ayakları üzerinde duran, nefes alan, hatırlayan, tarihine, kültürüne mirasına sahip çıkan, engelliler için, zorluklar yaşayanlar için, yaşlılarımız için, ulaşılan erişilen, dolaşılabilen bir Lefkoşa, herkesi kucaklayan, hiç kimseyi o ya da bu sebepten dolayı ayrıştırmayan, şehirde yaşayan herkesi kucaklayan mutlu ve aydınlık bir Lefkoşa hayali kurduk. Lütfen bu ortak hayali gerçekleştirmek için birlikte olalım"