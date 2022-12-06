Sıla Usar İncirli: Yaşlı Dostu Şehir Modelini Hayata Geçireceğiz

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yerel yönetimlerden beklentilerini içeren protokolü imzalayan Sıla Usar İncirli’ye, CTP LTB Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Görüşmede, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Jenkins de hazır bulundu. Görüşme sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, yaşlı dostu şehir modelini hayata geçirmek mecburiyetinde olduklarının altını çizdi.

USAR İNCİRLİ: YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Yaşlı ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yaptığı işi hem bir siyasi hem de bir hekim olarak çok kıymetli bulduğunu vurguladı. Toplum içinde yaşlıların ve ruhsal bozukluğu olan kişilerin seslerinin duyulmasının şu an mümkün olmadığının altını çizen Sıla Usar İncirli, protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Sıla Usar İncirli, “Derneğinizin, sesi duyulmayan insan grubunun saha savunuculuğunu yapıyor olması çok önemlidir” dedi. Söz konusu sorunlar hakkında yerel yönetimlerin üzerine çok şey düştüğünü ifade eden Usar İncirli, “Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı da tamamladık. Yaşlı bakım projesinin yeterli olmadığını, bunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Yaşlıların aktif bir şekilde yaşamlarına devam etmesinin önemine işaret eden Sıla Usar İncirli, “Daha kaliteli ve daha aktif yaşlanmaya ihtiyaç var. Aktif bir yaşlanma olması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşlıların sadece saç kesimi değil, sosyal ortamlarda da bulunabileceği işler yapacağız. Yaşlıların toplum yaşamına katılması gerekiyor” dedi.

“SİVİL TOPLUM VE AKADEMİYLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Şehrin aydınlatılmasını, güvenlik maksatları açısından çok önemsediklerini dile getiren Usar İncirli, hedeflerinin ‘Yaşlı dostu bir şehir’ olduğuna dikkat çekti. “Kaldırımlar yaşlıların yürümesine uygun değildir. Kaldırım konusu bizim için çok önemlidir. Kamusal alanların yaşlılara uygun düzenlenmesi çok önemlidir. İnsanların bastonla da yürüyebileceği kaldırımlar, meydanlar oluşturmayı öncelikli sayacağız” diyen Usar İncirli, yaşlı insanların seslerini duyurma imkanı olmadığını vurguladı. Göreve geldikten sonra dernekle işbirliğini artıracaklarına vurgu yapan Usar İncirli, “Yönetim, sivil toplumla ve akademiyle birlikte çalışacak. Siyasi yönetici karar verirken akademi ile birlikte çalışma mecburiyetindedir. Bizim yönetim anlayışımızda, sivil toplum ve akademi önemli yer tutacak” dedi. Usar İncirli, “Yaşlı dostu şehir modelini yaşama geçirmek mecburiyetindeyiz. Yaşlı dostu şehir için de kaynak arama mecburiyetindeyiz” dedi.

JENKINS: FARKINDALIK YARATILMASI GEREKİYOR

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Jenkins ise konuşmasında, imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Toplum olarak bakım evlerini iyileştirmeye değil, eleştirmeye odaklandık” ifadelerini kullanan Jenkins, yaşanan sıkıntılardan söz etti. Söz konusu alanda artık adım atılması gerektiğine dikkat çeken Jenkins, “Farkındalık yaratılması gerekiyor. Bu konu sadece bizim değil, çocuklarımızın da sorunudur. Çocuklarımıza büyük sorumluluk yüklüyoruz. İnsanlar acı çekiyor, kendi başına yetmeye çalışıyor. Nüfusumuz çok hızlı yaşlanıyor. Devletin bu konuda eylem planı olması gerekiyor” dedi.