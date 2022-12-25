SON DAKİKA! Erhürman'dan ilk açıklama

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"CTP 7, UBP 6, DP 1, TDP 1 başkanlık, bağımsızlar da 3 belediye başkanlığı kazandılar" diyen Erhürman, en fazla belediye başkanlığı kazanan parti olduklarını, buruk da olsa bir mutlulukları olduğunu söyledi.

CTP'nin kaybeden belediye başkanlarına değinen Erhürman, 'ne kadar iyi hizmet yaptıkları biliniyor ama ne yazık ki kaybettiler' dedi.

"6 İlçeden 3'ünü alarak çıktık, en fazla belediyeye sahip partiyiz" diyen Erhürman, bizim arzumuz diğer bölgelerde de adaylarımızın kazanmasıydı' dedi.

'Parti Yönetimi olarak biz gereken değerlendirmeleri yapacağız' diyen Erhürman, 'bu yerel yönetim seçimi idi. Hizmet son derece önemli. Kimileri hizmetin dışında bu seçimi anlamlandırmaya çalıştı. Biz böyle bir çalışma içerisine girmedik ve sonuç bu oldu' dedi.

Erhürman sözlerinin sonunda tüm kazananlara başarılar diledi.