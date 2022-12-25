Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

SON DAKİKA! Erhürman'dan ilk açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman seçim sonuçlarını değerlendirdi.

25 Aralık 2022 Pazar 21:01
768 Okunma
SON DAKİKA! Erhürman'dan ilk açıklama



-CANLI AKTARIM

"CTP 7, UBP 6, DP 1, TDP 1 başkanlık, bağımsızlar da 3 belediye başkanlığı kazandılar" diyen Erhürman, en fazla belediye başkanlığı kazanan parti olduklarını, buruk da olsa bir mutlulukları olduğunu söyledi.
CTP'nin kaybeden belediye başkanlarına değinen Erhürman, 'ne kadar iyi hizmet yaptıkları biliniyor ama ne yazık ki kaybettiler' dedi. 
"6 İlçeden 3'ünü alarak çıktık, en fazla belediyeye sahip partiyiz" diyen Erhürman, bizim arzumuz diğer bölgelerde de adaylarımızın kazanmasıydı' dedi.
'Parti Yönetimi olarak biz gereken değerlendirmeleri yapacağız' diyen Erhürman, 'bu yerel yönetim seçimi idi. Hizmet son derece önemli. Kimileri hizmetin dışında bu seçimi anlamlandırmaya çalıştı. Biz böyle bir çalışma içerisine girmedik ve sonuç bu oldu' dedi.
Erhürman sözlerinin sonunda tüm kazananlara başarılar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akansoy: Seçimlerle ilgili değerlendirilecek çok konu var
Akansoy: Seçimlerle ilgili değerlendirilecek çok konu var
Erhan Arıklı: Halk hükumete uyarı verdi...
Erhan Arıklı: Halk hükumete uyarı verdi...
Sadıkoğlu: Sonucu bu şekilde bekliyorduk
Sadıkoğlu: Sonucu bu şekilde bekliyorduk








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim