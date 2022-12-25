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SON DAKİKA! Oy verme işlemi sona erdi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde 18 belediyede toplam 67 aday, başkanlık için yarıştı.

25 Aralık 2022 Pazar 17:57
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SON DAKİKA! Oy verme işlemi sona erdi



Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde 18 belediyede toplam 67 aday, başkanlık için yarıştı.

Belediye başkanı adaylarından 61’i erkek, 6’sı kadın iken, halen milletvekili olan 3 isim de belediye başkanlığına talip oldu.

Seçmenler 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

Saat sabah 8.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi.

Yasa gereği sonuçların açıklanmasına ilişkin yayın yasağı saat 19.00 itibarıyla kalkacak.

Son Güncelleme: 25.12.2022 19:02
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Yerel SeçimSeçimKKTCOy VermeYerel Kuruluş Organları Genel Seçimi
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