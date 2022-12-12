Süleyman Uluçay: Geri dönüşüm konusunda iyi hazırlık yapıp, başaracağız

Belediyenin çöpleri toplamak için çöp toplama aracı kiralama yoluna başvurduğunu anlatan Uluçay, kentin çöpünü toplayan bu araçların ise yeni olmadıkları için çöp topladıkları sırada daha çok kirliliğe yol açtıklarını kaydetti. Dr. Süleyman Uluçay, “keşke Gazimağusa’da çöp toplama sorunu yerine, kültür, sanat ve çocuklarımızın gelişimleri için daha iyi neler yapabileceğimizi konuştuğumuz günlerden geçseydik” dedi. CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları, kentte bulunan okullara yaptıkları ziyaretleri sürdürdü. Öğretmenler ve okul emekçileriyle görüşen, sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini aktaran CTP adayları, kentin Maraş bölgesinde bulunan Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda düzenlenen Kıbrıs Kültür Şöleni’ne de katıldı.

“BELEDİYELER TOPLADIĞI EMLAK VERGİSİNİN YÜZDE 15’İYLA OKULLARA YATIRIM YAPMAK ZORUNDADIR”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Belediyeler Yasası’na göre belediyelerin o beldede toplanan emlak vergilerinin yüzde 15’ini okullarda eğitim maksatlı yatırım olarak kullanmak zorunda olduğuna vurgu yaptı. Belediyenin topladığı vergiyi bu şekilde kullanmadığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’nın devletin belediyeye yaptığı katkıdan alma hakkı olduğunu anlatan Uluçay, “yasal olarak böyle bir zorunluluk vardır. Belediyenin okullara yaptığı taşımacılık, temizlik gibi hizmetler şehirdeki hizmeti daha iyi hale getirmek için yaptığı işbirliğidir. Yüzde 15 zorunluluk bu hizmetlere dâhil değildir” dedi.

“ÇÖP TOPLAMA ARAÇ SAYISI SADECE 5”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, geçmişte Gazimağusa Belediyesi’nin kendi öz kaynağı ile aldığı 13 adet yeni çöp toplama aracı varken, şu anda çöp toplama araç sayısı sadece 5 adet olduğunu söyledi. 5 adet aracın 2 tanesi çalışır durumda olduğuna vurgu yapan Uluçay, 2 çalışır durumundaki aracın dışında diğer araçların kiralık araçlar olduğunu ifade etti. Söz konusu çöp toplama araçlarının yeni olmadıklarını kaydeden Uluçay, dolayısıyla çöpleri toplayan bu araçların, çöp toplarken kendilerinin de kirliliğe neden olduklarını, bunu söylerken kimseyi suçlamak için söylemediğini de bildirdi. Uluçay, “keşke Gazimağusa’da çöp toplama sorunu yerine, kültür, sanat ve çocuklarımızın için daha iyi neler yapabileceğimizi konuştuğumuz günlerden geçseydik” dedi.

“KENTİN SU SORUNU BÜYÜK DEPOLAMA TESİSLERİYLE ÇÖZÜLEBİLİR”

Türkiye’den gelen su ile birlikte su problemimiz ortadan kalktığını işaret eden Dr. Süleyman Uluçay, su isale hatlarında çıkan en ufak problemde kentin susuz kaldığını söyledi. Geçmiş yıllarda Güzelyurt’taki su kuyularından ve denizden arıtılan su ile kentin su ihtiyacının karşılandığını anımsatan Uluçay, denizden arıtma yapılan suyun 3’te 1’inin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne verildiğini, 3’te 2’sinin belediye vasıtasıyla kente verildiğini kaydetti. Dr. Süleyman Uluçay, ancak ilgili tesisi çalıştıran şirket ile belediye arasındaki ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle tesisin tamamen kapatıldığını, denizden su arıtma durumunun maalesef kalmadığını bildirdi. Güzelyurt’taki kuyulardan gelen su olmadığı için de zaman içerisinde su probleminin kentte yaşayanlar için önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden Uluçay, ilgili uzman kişilerle yaptıkları çalışma sonucunda büyük depolama tesisleriyle sorunun üstesinden gelinebileceğini anlattı. Uluçay, bu çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri İdaresi ve Su İşleri Dairesi ile birlikte yapılması gerektiğine de değindi. Dr. Süleyman Uluçay, sorunun birkaç gün ile sınırlı kalmayıp, daha uzun sürecek olması durumunda ise bölgedeki su kuyularından genel su deposuna iletilecek yeni bir sistemin hazırlanması gerektiğini söyledi.

“GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA İYİ HAZIRLIK YAPIP, BAŞARACAĞIZ”

“Geri dönüşüm” konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan Dr. Süleyman Uluçay, sıfır atık projesini Mağusa’da da uygulayıp, uygulamayacaklarını görmek için ülkemizde bu projeyi başarıyla uygulayan Tatlısu Belediyesi’ni ziyaret ettiğini söyledi. Gazimağusa için sıfır atık projesinin çok büyük bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Uluçay, uzun zamandır gerek kâğıtlar, gerekse de diğer katı atıkların nasıl toplanıp, geri dönüşümü sağlanacağı ile ilgili araştırma yaptıklarını ifade etti. İlgili projenin geçmişte Gazimağusa’da da sosyal konutlar bölgesinde Avrupa Birliği’nin desteğiyle uygulanmaya konduğunu, ancak başarılı olunamadığını hatırlatan Uluçay, şöyle konuştu: “Bu tip projeler bizim ülkemizde çoğu zaman bir yerden başlanıyor ancak 6 ay sonra ‘başaramadık’ deyip, bırakıyoruz. Bu 2 sonuca neden oluyor. Biri iş yapamıyoruz diye kendimize olan güvenimiz azalıyor, bir diğeri de halkımıza olan güvenimiz azalıyor. Onun için bir proje ortaya koyarken, mutlaka iyi hazırlık yapacağız ve başaracağız”.