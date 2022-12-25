Talat, Eroğlu ve Akıncı oyunu kullandı

Talat, oyunu kullandıktan sonra BRT’ye açıklamalarda bulundu. Talat, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yerel yönetimler çok önemli. Halkın ilk temas ettiği, sıkıntısını ilk aktardığı ve çözüm aradığı yer, yerel yönetimlerdir. Muhtarlık veya belediye başkanlığı ikisi de son derece önemli” dedi.

-3.Cumhurbaşkanı Eroğlu oyunu kullandı

3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu, Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu’nda 32 numaralı sandıkta kullandı.

3.Cumhurbaşkanı Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu ve vatandaşları oy vermeye çağırdı.

Eroğlu, “Kazanacak adaylara başarılar dilerim. Seçim sonuçları hayırlı olsun”

-4.Cumhurbaşkanı Akıncı oyunu kullandı

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 237 numaralı sandıkta kullandı.

Akıncı oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak belediyeciliğin partiler üstü bir kavram olduğunu kaydetti.

Akıncı, “Dolayısıyla ben halkımızın gerek Lefkoşa’da gerekse diğer beldelerde vereceği kararların öncelikle kendi beldelerine ve tüm topluma hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanacak olan adaylara şimdiden başarılar diliyorum, bu seçimde başarılı olamayacak olanlara da verdikleri bu mücadele, gösterdikleri bu d