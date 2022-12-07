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TMT Mücahitler Derneği'nden Gardiyanoğlu'na tam destek

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette yapılan konuşmalarda Gardiyanoğlu’na tam destek beyan edildi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 00:41
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TMT Mücahitler Derneği'nden Gardiyanoğlu'na tam destek



Sadık Gardiyanoğlu da, Ulusal Birlik Partisi’nin TMT’nin siyasallaşmış hali olduğuna işaret ederek, “TMT’ye gönül veren, hizmet eden bir çok değerli ağabeyimizin UBP ve KKTC’nin kurulmasının temelinde harcı vardır” dedi.
Sözlerine “biz o neslin devamıyız” diyerek devam eden Gardiyanoğlu, kendisinin de bir TMT üyesi olduğunu ifade etti.
 

UBP’nin her zaman TMT ile bir paydaş olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “25 Aralık’ta gireceğimiz yerel seçimlerin olayı artık hizmet olmaktan ve sadece belediyecilik olmaktan çıkmıştır. Mevcut başkan ve CTP adayının AB ve Brüksel kapılarının önünde sözde Lefkoşa’nın kurtuluşu için kaynak aramaya başlamalarını, ilk gittikleri kapı olması bakımından üzüntüyle karşıladım.

Unutulmasın ki sadece Lefkoşa’nın değil tüm KKTC’nin ilk sığınacağı liman Anavatan Türkiye’dir. Ve yine üzülerek görüyoruz ki, mevcut başkan son sekiz yıldaki görev süresi içerisinde TC kaynaklarına yeterince başvurmamış, yeterince faydalanmamış, eksik dosya sunmuştur. Bu da bize ‘sunum yaptım ama kabul görmedi’ havası yaratma peşinde olunduğunu göstermektedir.

Bugün Lefkoşa yürüyecek bir metre kaldırımımız yoksa, eğer asfaltı parke ile yamaladığımız bir sürece giriyorsak ve eğer bir ideoloji uğruna tüm Lefkoşa’yı mahkum ediyorsak, bunu hepimizin bir kez daha oturup düşünmemiz gerekir” dedi.
 

Gardiyanoğlu, kırgınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, Anavatan Türkiye’nin destekleriyle her sorunu çözme kararlılığında olduğunu söyledi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarı ile hemen yanında bulunan TMT Anıtı’nın çevre düzenlemesine ilişkin olarak Başbakan Üstel’in talimatıyla çıkılan ihalenin tamamlandığına işaret eden Gardiyanoğlu, “mevcut başkan orası üzerinden bir siyasi şov yapmıştı, burayı biz yaparız diyerek. Ama bugün mevcut başkanın söylediği hiçbir şeyi yapmamış olduğunu üzülerek görüyoruz” dedi.

Gardiyanoğlu sözlerini, “desteğinizin tam olduğunu biliyorum ve bunu kalben hissediyorum. Çünkü yolumuz bir davamız bir milli görüşümüz bir marşımız ve bayrağımız bir. Bizim ayrılmamız söz konusu olamaz. Bugüne kadar gerek siyasi duruşumuzla gerekse söylemlerimizle sizlerin bir uzantısı ve bir evladı olarak devam ettik.

Bu süreçte bana verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımız sunarım” şeklinde tamamladı.

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